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РИА Новости

Горбачев оценил современное состояние российско-американских отношений

14:32 07.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭкс-президент СССР Михаил Горбачев
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Экс-президент СССР Михаил Горбачев . Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Сейчас в российско-американских отношениях тяжелая полоса, но люди могут быстро находить общий язык, нужны лишь возможности для этого, заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев на встрече с мэром округа Броуард Марком Богеном в Москве.
По информации пресс-службы Горбачев-фонда, ранее бывший советский лидер встретился с мэром округа Броуард, расположенного в штате Флорида. Как отмечено в сообщении, гость в беседе рассказал о цели своего визита в Россию: он намерен способствовать тому, чтобы, несмотря на трудный период в отношениях двух стран, не прерывались контакты между людьми, развивались торговые связи и сотрудничество в сфере образования, культуры, спорта.
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"Мы хотим, чтобы русские и американцы были друзьями", - цитирует пресс-служба слова Богена.
Горбачев поддержал эти слова американского политика. "Сейчас тяжелая полоса в наших отношениях. Но мы знаем, что люди могут быстро находить общий язык. Для этого надо создавать возможности, поэтому я приветствую вашу инициативу", - приводит фонд слова Горбачева.
В ходе встречи бывший президент СССР подарил гостю недавно вышедшую в США книгу Mikhail Gorbachev: Essential Thoughts, сделав в ней дарственную надпись.
Броуард - один из крупнейших округов во Флориде и второй в штате по численности населения. В местной команде НХЛ играют российские хоккеисты, в том числе вратарь Сергей Бобровский, отметили в пресс-службе Горбачев-фонда.
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