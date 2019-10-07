Горбачев оценил современное состояние российско-американских отношений

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Сейчас в российско-американских отношениях тяжелая полоса, но люди могут быстро находить общий язык, нужны лишь возможности для этого, заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев на встрече с мэром округа Броуард Марком Богеном в Москве.

По информации пресс-службы Горбачев-фонда, ранее бывший советский лидер встретился с мэром округа Броуард, расположенного в штате Флорида. Как отмечено в сообщении, гость в беседе рассказал о цели своего визита в Россию: он намерен способствовать тому, чтобы, несмотря на трудный период в отношениях двух стран, не прерывались контакты между людьми, развивались торговые связи и сотрудничество в сфере образования, культуры, спорта.

"Мы хотим, чтобы русские и американцы были друзьями", - цитирует пресс-служба слова Богена.

Горбачев поддержал эти слова американского политика. "Сейчас тяжелая полоса в наших отношениях. Но мы знаем, что люди могут быстро находить общий язык. Для этого надо создавать возможности, поэтому я приветствую вашу инициативу", - приводит фонд слова Горбачева.

В ходе встречи бывший президент СССР подарил гостю недавно вышедшую в США книгу Mikhail Gorbachev: Essential Thoughts, сделав в ней дарственную надпись.