Директор Эрмитажа посетит Сирию для подписания меморандума о сотрудничестве

ДАМАСК, 7 окт – РИА Новости. Визит директора музея "Эрмитаж" Михаила Пиотровского в Сирию состоится 24 ноября, планируется подписание меморандума о сотрудничестве с управлением исторического наследия и музеев Сирии (DGAM), заявил РИА Новости директор управления Махмуд Хаммуд.

"Визит (Пиотровского) с делегацией музея "Эрмитаж" и министерства культуры РФ состоится 24 ноября, будет подписан меморандум о сотрудничестве между DGAM и Эрмитажем по восстановлению нескольких исторических зданий и артефактов в Пальмире", - заявил Хаммуд. Длительность визита пока неизвестна, отметил он.