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РИА Новости
Война в Сирии

Директор Эрмитажа посетит Сирию для подписания меморандума о сотрудничестве

14:28 07.10.2019
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© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
Вид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
ДАМАСК, 7 окт – РИА Новости. Визит директора музея "Эрмитаж" Михаила Пиотровского в Сирию состоится 24 ноября, планируется подписание меморандума о сотрудничестве с управлением исторического наследия и музеев Сирии (DGAM), заявил РИА Новости директор управления Махмуд Хаммуд.
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"Визит (Пиотровского) с делегацией музея "Эрмитаж" и министерства культуры РФ состоится 24 ноября, будет подписан меморандум о сотрудничестве между DGAM и Эрмитажем по восстановлению нескольких исторических зданий и артефактов в Пальмире", - заявил Хаммуд. Длительность визита пока неизвестна, отметил он.
По его словам, данный визит поможет расширить перспективы сотрудничества с российской стороной.
"Будут проводиться тренинги для сирийских специалистов. В этом меморандуме будет много пунктов, он позитивно скажется на сохранении культурного наследия Сирии", - отметил Хаммуд.
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Война в СирииЭрмитажВойна в СирииПальмираМихаил ПиотровскийСирия
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