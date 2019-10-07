В Госдуме прокомментировали план США по "сдерживанию" России в Черном море

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости. План США по "сдерживанию" России в Черноморском регионе стоит расценивать как неприкрытую агрессию, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
Ранее американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе. Авторы документа выражают обеспокоенность тем, что в последнее время Москва модернизировала Черноморский флот и нарастила силы в Южном военном округе. Эксперты предлагают развернуть в Румынии и Болгарии системы противовоздушной обороны и береговые ракетные комплексы, а также расширить учения НАТО и помощь в развитии оборонных потенциалов Украины и Грузии.
11:36Сказано в эфиреАмериканист: США пытаются сделать Черное море "точкой напряженности"В США разработали план по "сдерживанию" России в Черном море. В эфире радио Sputnik намерения американской стороны прокомментировал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
"Это абсолютно никакое не сдерживание, а неприкрытая агрессия со стороны США в отношении Российской Федерации", - сказал Шеремет.
По его словам, те страны, которые пойдут на поводу у Вашингтона и разместят на своих территориях ракеты, будут находиться в потенциальной зоне поражения.
"Это недальновидная позиция тех государств, которые соглашаются на размещение американских военных баз. Россия же будет предпринимать шаги, которые позволят защитить государственные границы и зону национальных интересов", - сказал депутат.