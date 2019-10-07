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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали план США по "сдерживанию" России в Черном море

14:22 07.10.2019
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет во время круглого стола на тему: "Крым – открытая трибуна" в пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет во время круглого стола на тему: Крым – открытая трибуна в пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Александр Натрускин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости. План США по "сдерживанию" России в Черноморском регионе стоит расценивать как неприкрытую агрессию, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
Ранее американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе. Авторы документа выражают обеспокоенность тем, что в последнее время Москва модернизировала Черноморский флот и нарастила силы в Южном военном округе. Эксперты предлагают развернуть в Румынии и Болгарии системы противовоздушной обороны и береговые ракетные комплексы, а также расширить учения НАТО и помощь в развитии оборонных потенциалов Украины и Грузии.
Солдат морской пехоты США на палубе военного корабля USS Vicksburg в черноморском порту Констанца в Румынии
11:36Сказано в эфире
Американист: США пытаются сделать Черное море "точкой напряженности"В США разработали план по "сдерживанию" России в Черном море. В эфире радио Sputnik намерения американской стороны прокомментировал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
"Это абсолютно никакое не сдерживание, а неприкрытая агрессия со стороны США в отношении Российской Федерации", - сказал Шеремет.
По его словам, те страны, которые пойдут на поводу у Вашингтона и разместят на своих территориях ракеты, будут находиться в потенциальной зоне поражения.
"Это недальновидная позиция тех государств, которые соглашаются на размещение американских военных баз. Россия же будет предпринимать шаги, которые позволят защитить государственные границы и зону национальных интересов", - сказал депутат.
Американский эсминец Карни в Черном море
13:52РИА Новости
В Крыму предложили США разработать план по сдерживанию НАТО
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Михаил ШереметГосдума РФНАТОСШАБезопасностьВ мире
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