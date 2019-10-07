В Госдуме прокомментировали план США по "сдерживанию" России в Черном море

Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет во время круглого стола на тему: "Крым – открытая трибуна" в пресс-центре МИА "Россия сегодня"

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости. План США по "сдерживанию" России в Черноморском регионе стоит расценивать как неприкрытую агрессию, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Ранее американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе. Авторы документа выражают обеспокоенность тем, что в последнее время Москва модернизировала Черноморский флот и нарастила силы в Южном военном округе. Эксперты предлагают развернуть в Румынии и Болгарии системы противовоздушной обороны и береговые ракетные комплексы, а также расширить учения НАТО и помощь в развитии оборонных потенциалов Украины и Грузии.

"Это абсолютно никакое не сдерживание, а неприкрытая агрессия со стороны США в отношении Российской Федерации", - сказал Шеремет.

По его словам, те страны, которые пойдут на поводу у Вашингтона и разместят на своих территориях ракеты, будут находиться в потенциальной зоне поражения.