В СК опровергли слухи о вешающем своих жертв уральском маньяке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 окт – РИА Новости. Следствие опровергло информацию о появлении в Екатеринбурге маньяка, который якобы оглушает жертв, а затем вешает их, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе СУСК по Свердловской области.

"Уголовных дел по обоим случаям не возбуждалось, проводятся две доследственные проверки. Между собой факты никак не связаны, в обоих случаях признаков того, что в отношении умерших совершалось преступление, не имеется. Третьего случая не было", - отметили в пресс-службе СУ СК.