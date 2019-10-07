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РИА Новости

В СК опровергли слухи о вешающем своих жертв уральском маньяке

14:19 07.10.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 окт – РИА Новости. Следствие опровергло информацию о появлении в Екатеринбурге маньяка, который якобы оглушает жертв, а затем вешает их, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе СУСК по Свердловской области.
Ранее местное издание e1.ru сообщило, что жители Екатеринбурга уже несколько дней пересылают друг другу в мессенджерах и соцсетях сообщения о том, что в городе появился маньяк, который оглушает жертву ударом по голове и вешает. Информация о маньяке появилась после смерти двух женщин: тело одной, студентки Уральского педагогического университета, нашли утром 4 октября на площадке возле университетского корпуса, другой — во дворе дома № 34 на улице Восточная утром 5 октября. Кроме того, e1.ru отмечает, что якобы есть информация и о третьей жертве – мужчине.
"Уголовных дел по обоим случаям не возбуждалось, проводятся две доследственные проверки. Между собой факты никак не связаны, в обоих случаях признаков того, что в отношении умерших совершалось преступление, не имеется. Третьего случая не было", - отметили в пресс-службе СУ СК.
Александр Сатлаев
4 сентября, 08:00РИА Новости
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Следственный комитет РФУральскийСвердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
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