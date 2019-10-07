Медведев назвал развитие здравоохранения одной из главных задач государства

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Сохранение здоровья человека - это залог счастья и благополучия людей, развитие отрасли здравоохранения - одна из главных государственных задач, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в приветственной телеграмме участникам съезда союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата".
"Во все времена труд врачей был и остается одним из самых значимых, а медицина является важнейшей из наук, ведь сохранение здоровья - это залог счастья и благополучия человека", - зачитала слова приветствия министр здравоохранения России Вероника Скворцова на открытии съезда.
Медведев подчеркнул, что "современное развитие отрасли - одна из главных государственных задач".
"На съезде вам предстоит обсудить актуальные проблемы отрасли, уделить приоритетное внимание обеспечению доступности и улучшению качества медицинской помощи, развитию саморегулирования в здравоохранении, а также совершенствованию системы непрерывного медицинского образования",- отметил он.