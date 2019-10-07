Медведев назвал развитие здравоохранения одной из главных задач государства

"Во все времена труд врачей был и остается одним из самых значимых, а медицина является важнейшей из наук, ведь сохранение здоровья - это залог счастья и благополучия человека", - зачитала слова приветствия министр здравоохранения России Вероника Скворцова на открытии съезда.