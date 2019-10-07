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РИА Новости

Глава Алтая назвал несправедливым увольнение тренера из-за перевозки детей

14:18 07.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Безруких Автобусы для перевозки детей
Автобусы для перевозки детей
© РИА Новости / Виталий Безруких
БАРНАУЛ, 7 окт - РИА Новости. Глава республики Алтай Олег Хорохордин назвал несправедливым увольнение тренера по самбо в Усть-Коксинском районе Амаду Аратина, перевозившего детей на соревнования на своем автотранспорте.
Ранее местные жители возмутились увольнением тренера и обратились к главе республики. По их словам, занятия по самбо были единственной спортивной секцией в селе. Чиновники в свою очередь заявили, что тренер нарушал правила перевозки детей.
"Я сам с детства занимаюсь спортом, и прекрасно знаю, как важна тренерская подготовка и поддержка, поэтому лично разобрался в ситуации с несправедливым решением администрации школы по отношению к молодому тренеру", — написал глава в своем аккаунте в Instagram.
По его словам, Аратин в настоящее время продолжает работать учителем физкультуры в школе села Сугаш.
"Необходимо вместе решить вопрос о предоставлении транспорта. Тем более что деньги в бюджете на эти цели есть, а самбо пользуется у нас большой популярностью и имеет серьёзные перспективы развития", — подчеркнул он.
Хорохордин поручил министерству образования республики, а также администрации района внимательно вникнуть в вопрос, и только после этого принять объективное решение, выделив при возможности дополнительные средства.
Автобус с детьми
2 октября, 10:23РИА Новости
Вступили в силу изменения в правила перевозки групп детей автобусами
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Олег ХорохординОбщество
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