Глава Алтая назвал несправедливым увольнение тренера из-за перевозки детей

БАРНАУЛ, 7 окт - РИА Новости. Глава республики Алтай Олег Хорохордин назвал несправедливым увольнение тренера по самбо в Усть-Коксинском районе Амаду Аратина, перевозившего детей на соревнования на своем автотранспорте.

Ранее местные жители возмутились увольнением тренера и обратились к главе республики. По их словам, занятия по самбо были единственной спортивной секцией в селе. Чиновники в свою очередь заявили, что тренер нарушал правила перевозки детей.

"Я сам с детства занимаюсь спортом, и прекрасно знаю, как важна тренерская подготовка и поддержка, поэтому лично разобрался в ситуации с несправедливым решением администрации школы по отношению к молодому тренеру", — написал глава в своем аккаунте в Instagram.

По его словам, Аратин в настоящее время продолжает работать учителем физкультуры в школе села Сугаш.

"Необходимо вместе решить вопрос о предоставлении транспорта. Тем более что деньги в бюджете на эти цели есть, а самбо пользуется у нас большой популярностью и имеет серьёзные перспективы развития", — подчеркнул он.