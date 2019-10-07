Москвичам рано переходить на зимнюю резину, считают автоэксперты

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Москвичам не стоит торопиться с переходом на зимнюю резину, но имеет смысл перейти на "зимний режим езды", который предполагает более неторопливое вождение, об этом РИА Новости сообщили опрошенные автоэксперты.

"Вообще летняя резина от зимней в диапазоне от нуля до семи градусов особо ничем не отличается. Отличие в характеристиках совершенно минимальное. Переобуваться надо тогда, когда на дорогах начнется, условно говоря, снежная каша, чуть заблаговременно. Это примерно конец октября - начало ноября", - заявил координатор общества "Синие ведерки" Петр Шкуматов.

Эксперт отметил, что досрочный переход на зимнюю резину "может привести к потере ею своих характеристик еще до начала реального зимнего сезона". "Зимняя резина, поскольку она другого состава, изнашивается при плюсовых температурах гораздо быстрее, чем летняя", - напомнил он.

Аналогичного мнения придерживается и руководитель общественной системы "Обеспечение безопасности дорожного движения" Константин Крохмаль. "Я бы до начала ноября вообще об этом вопросе, по поводу смены на резины на зимнюю, даже не заморачивался, потому что минуса не будет где-то до середины ноября, такого жесткого, когда нужно что-то делать", - сказал он.

Координатор общества "Синие ведерки" отметил, что переходить следует не на зимнюю резину, а на "зимний режим езды", который предполагает "более неторопливую езду, с медленными ускорениями", с повышенной дистанцией между автомобилями.

Ранее стало известно, что ночь понедельника стала самой холодной этой осенью в Москве, температура опустилась до плюс 0,8 градуса.