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РИА Новости

В США учителя отстранили от работы после комментария под фото Греты Тунберг

14:15 07.10.2019
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© REUTERS / Shannon StapletonШведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
Шведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
© REUTERS / Shannon Stapleton
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Учителя Западной высшей школы американского штата Айова Мэтта Бэиша уволили после комментария под фото шведской школьницы и эко-активистки Греты Тунберг. Об этом сообщил портал LADbible.
Скандал возник после того, как учитель оставил комментарий под постом своего коллеги, который опубликовал в Facebook фото Тунберг с анонсом ее выступления в Айове.
"Жаль, что у меня нет снайперской винтовки", - написал под публикацией Бэиш.
Комментарий вызвал гнев у других учителей, которые назвали его поступок "мерзким".
Руководство школы начало расследование, а учителя отправили в административный отпуск.
Школьница Грета Тунберг в 2018 году вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованием к властям усилить меры по борьбе с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок — FridaysForFuture.
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