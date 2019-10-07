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РИА Новости
Туризм

Власти Британии вернули на родину более 140 тысяч клиентов Thomas Cook

14:09 07.10.2019
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© REUTERS / Stefanos RapanisТуристы у стойки компании Thomas Cook в аэропорту острова Крит
Туристы у стойки компании Thomas Cook в аэропорту острова Крит
© REUTERS / Stefanos Rapanis
ЛОНДОН, 7 окт - РИА Новости, Наталья Копылова. В Великобритании завершилась операция по возвращению более 140 тысяч клиентов обанкротившейся туристической компании Thomas Cook на родину, сообщило Британское управление гражданской авиации (CAA).
"САА сегодня завершило крупнейшую операцию по репатриации граждан в мирное время, доставив более 140 тысяч человек обратно в Великобританию", - говорится в сообщении ведомства.
Последний самолет с 392 пассажирами приземлился утром в понедельник в аэропорту Манчестера.
Более 94% всех туристов смогли вернуться на родину в даты, которые были указаны в их туристических путевках, подчеркнуло управление.
Следующая задача САА - возместить 800 тысячам клиентов ранее приобретенные путевки у Thomas Cook.
Старейший британский туроператор Thomas Cook в ночь на 23 сентября объявил о ликвидации после провала переговоров с кредиторами. За границей по путевкам Thomas Cook на тот момент находились около 600 тысяч человек, из них порядка 160 тысяч - британские граждане. Их возвращение является крупнейшей в истории эвакуацией британцев из-за рубежа в мирное время.
Логотип компании Thomas Cook в аэропорту Франкфурта
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