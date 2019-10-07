Власти Британии вернули на родину более 140 тысяч клиентов Thomas Cook

ЛОНДОН, 7 окт - РИА Новости, Наталья Копылова. В Великобритании завершилась операция по возвращению более 140 тысяч клиентов обанкротившейся туристической компании Thomas Cook на родину, сообщило Британское управление гражданской авиации (CAA).

"САА сегодня завершило крупнейшую операцию по репатриации граждан в мирное время, доставив более 140 тысяч человек обратно в Великобританию", - говорится в сообщении ведомства.

Последний самолет с 392 пассажирами приземлился утром в понедельник в аэропорту Манчестера.

Более 94% всех туристов смогли вернуться на родину в даты, которые были указаны в их туристических путевках, подчеркнуло управление.

Следующая задача САА - возместить 800 тысячам клиентов ранее приобретенные путевки у Thomas Cook.