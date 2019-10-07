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РИА Новости

Иран временно отменил визы для иракцев на фоне протестов в стране

14:06 07.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 7 окт – РИА Новости. Тегеран временно отменяет визы для иракцев, сообщило посольство Ирана в Багдаде.
"Все граждане Ирака с 24 октября до 27 декабря могут совершить поездку в Иран, не нуждаясь для этого в получении визы в иранских представительствах в Ираке", - говорится в сообщении посольства.
Отмечается, что подобная мера принята для укрепления дружественных отношений с Ираком в ответ на отмену виз для иранцев в важные для иранцев с религиозной точки зрения месяцы – Мухаррам и Сафар, когда шииты из Ирана совершают паломничество к святым местам в Ираке.
Однако в то же время эта мера предпринята на фоне продолжающихся в Ираке протестов.
В Ираке с 1 октября проходят народные антиправительственные протесты, которые начались с призывов выйти на улицу, распространявшихся в соцсетях, с требованиями усиления борьбы с коррупцией, снижения безработицы, улучшения работы коммунальных служб. Эти протесты стали первыми после назначения год назад правительства Аделя Абдель Махди.
В ходе акций происходят беспорядки и столкновения демонстрантов с силовиками, которые применяют оружие. На настоящий момент, по официальным данным иракского МВД, 104 человека погибли и более 6 тысяч пострадали, в их числе демонстранты и полицейские. -0-
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