В Берлине экоактивисты заблокировали движение на еще одной площади

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Движение в районе площади Потсдамер-плац в Берлине ограничено из-за демонстрации активистов экологического движения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания"), сообщила Движение в районе площади Потсдамер-плац в Берлине ограничено из-за демонстрации активистов экологического движения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания"), сообщила местная полиция.

Утром в понедельник около тысячи активистов заблокировали движение на площади Большая Звезда в Большом Тиргартене.

Our second demonstration site at Potsdamer Platz is now being set up.



Join us! #ActNow #RebelForLife pic.twitter.com/IB2WEL4045 — Extinction Rebellion Berlin 🌍 (@XRBerlin) October 7, 2019

"Также в районе площади Потсдамер-плац сейчас ограничено движение в связи с заявленным собранием", - сообщила берлинская полиция в Twitter.