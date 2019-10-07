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РИА Новости

В Берлине экоактивисты заблокировали движение на еще одной площади

14:01 07.10.2019 (обновлено: 14:29 07.10.2019)
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© REUTERS / Christian MangДемонстрация активистов экологического движения Extinction Rebellion в Берлине. 7 октября 2019
Демонстрация активистов экологического движения Extinction Rebellion в Берлине. 7 октября 2019
© REUTERS / Christian Mang
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Движение в районе площади Потсдамер-плац в Берлине ограничено из-за демонстрации активистов экологического движения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания"), сообщила местная полиция.
Утром в понедельник около тысячи активистов заблокировали движение на площади Большая Звезда в Большом Тиргартене.
"Также в районе площади Потсдамер-плац сейчас ограничено движение в связи с заявленным собранием", - сообщила берлинская полиция в Twitter.
Глава полиции отдал распоряжение об обзорной съемке с полицейского вертолета, чтобы полицейские могли лучше оценить ситуацию на Потсдамер-плац и на площади Большая Звезда.
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