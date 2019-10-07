Белоруссия готова предоставить площадку для любых переговоров по Донбассу

МИНСК, 7 окт - РИА Новости. Белоруссия готова предоставить площадку для проведения переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины любого уровня и в любом формате, включая нормандский, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.
"Вы знаете нашу позицию: мы всегда готовы сделать все возможное, чтобы конфликт в Украине как можно скорее был завершен, в том числе мы готовы обеспечить (проведение - ред.) любые встречи - в нормандском формате, расширенном нормандском формате, в иных форматах - если к нам поступят соответствующие запросы", - сказал Макей журналистам в понедельник в Минске.
Вместе с тем министр отметил, что пока "конкретных предложений не было".
В настоящее время обсуждается дата саммита в "нормандском формате". Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил в понедельник, что конкретной даты встречи лидеров "нормандского формата" по урегулированию в Донбассе еще нет, но стороны выполнили все условия для ее проведения.
Ранее контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер), согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в нормандском формате (РФ, Франция, ФРГ, Украина). Но договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.