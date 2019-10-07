В музей Дамаска вернули незаконно вывезенную в Канаду сирийскую мозаику

ДАМАСК, 7 окт – РИА Новости. Церемония в честь возвращения в Сирию незаконно вывезенной в Канаду исторической мозаики V века нашей эры состоялась в музее Дамаска в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.

Директор департамента культурного наследия и музеев Сирии (DGAM) Махмуд Хаммуд сообщил, что данная мозаика была вывезена контрабандой из Сирии в 90-х годах XX века и выставлялась в музее Монреаля. Всего таким образом в канадском музее оказались 34 артефакта из Сирии.

"Канадские власти изначально согласились вернуть эту мозаику, разрезанную на две части. Предполагалось, что она будет возвращена в Дамаск в 2011 году, однако под предлогом начавшихся военных действий Канада заявила, что это невозможно. Мы связались с ними и потребовали вернуть мозаику в соответствии с межправительственным соглашением, но они отказались", - рассказал Хаммуд.

По его словам, в итоге вернуть мозаику удалось благодаря "вмешательству" сирийского эмигранта в Канаде Мухаммада ар-Рамли. Сам он не смог присутствовать на церемонии в музее Дамаска.

В свою очередь замминистра культуры Сирии Тауфик Имам сообщил, что данная мозаика располагалась на полу в монастыре или храме в районе сирийских провинций Идлиб или Хама.