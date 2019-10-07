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РИА Новости
Война в Сирии

В музей Дамаска вернули незаконно вывезенную в Канаду сирийскую мозаику

13:55 07.10.2019
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© Фото : SANAДамаск, Сирия. 18 сентября 2018
Дамаск, Сирия. 18 сентября 2018
© Фото : SANA
Дамаск, Сирия. 18 сентября 2018. Архивное фото
ДАМАСК, 7 окт – РИА Новости. Церемония в честь возвращения в Сирию незаконно вывезенной в Канаду исторической мозаики V века нашей эры состоялась в музее Дамаска в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.
Директор департамента культурного наследия и музеев Сирии (DGAM) Махмуд Хаммуд сообщил, что данная мозаика была вывезена контрабандой из Сирии в 90-х годах XX века и выставлялась в музее Монреаля. Всего таким образом в канадском музее оказались 34 артефакта из Сирии.
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"Канадские власти изначально согласились вернуть эту мозаику, разрезанную на две части. Предполагалось, что она будет возвращена в Дамаск в 2011 году, однако под предлогом начавшихся военных действий Канада заявила, что это невозможно. Мы связались с ними и потребовали вернуть мозаику в соответствии с межправительственным соглашением, но они отказались", - рассказал Хаммуд.
По его словам, в итоге вернуть мозаику удалось благодаря "вмешательству" сирийского эмигранта в Канаде Мухаммада ар-Рамли. Сам он не смог присутствовать на церемонии в музее Дамаска.
В свою очередь замминистра культуры Сирии Тауфик Имам сообщил, что данная мозаика располагалась на полу в монастыре или храме в районе сирийских провинций Идлиб или Хама.
Хаммуд также в ходе своего выступления заявил о "катастрофической ситуации" в связи с незаконными археологическими раскопками на территориях, неподконтрольных сирийским властям.
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