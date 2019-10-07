Отказ от переговоров по Донбассу ведет к изоляции Украины, заявили в Раде

КИЕВ, 7 окт - РИА Новости. Призывы отказаться от мирных переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе приведут к изоляции Украины, заявил в понедельник глава парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, депутат фракции "Слуга народа" Богдан Яременко.

"Так, как это звучит сейчас, отказаться от мирных переговоров, это очень опасная позиция. Она приведет к изоляции Украины. Она будет создавать больше проблем, чем давать последствий. Я понимаю, что мирные переговоры не должны проводиться за счет жертвования какими-то принципиальными вещами, но не жертвовать чем-то в этих переговорах мы не сможем", - сказал он в обращении, опубликованном в Facebook.

Кроме того, он назвал акции, которые проводятся в украинских городах "опасной заявкой". "Капитуляция, если и была на Украине, когда была заложена основа всего того, что начало так резко беспокоить людей, - это "формула Штайнмайера" и так далее - это, конечно, сентябрь 2014 и февраль 2015 года, когда были подписаны минские договоренности. Где, собственно говоря, есть все, на что согласился (представитель Киева в Минске Леонид - ред.) Кучма в письме к (спецпредставителю ОБСЕ в Минске - ред.) Мартину Сайдику в сентябре этого года. И нет в письме Кучмы ничего того, чего бы не было в минских договоренностях", - отметил он.

Ранее контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.