Лавров рассказал о подходах по разрядке напряженности в Персидском заливе

"У нас общие позиции в отношении того, каким образом добиваться разрядки напряженности в районе Персидского залива. Мы и наши иракские друзья считаем необходимым делать это таким образом, чтобы усилия всех игроков объединялись, а не за счет схем, которые вносят раскол", - заявил министр по итогам переговоров с главой МИД Ирака Мухаммедом Али аль-Хакимом.