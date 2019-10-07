Лавров рассказал о подходах по разрядке напряженности в Персидском заливе

БАГДАД, 7 окт - РИА Новости. У России и Ирака общий подход по разрядке напряженности в зоне Персидского залива, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас общие позиции в отношении того, каким образом добиваться разрядки напряженности в районе Персидского залива. Мы и наши иракские друзья считаем необходимым делать это таким образом, чтобы усилия всех игроков объединялись, а не за счет схем, которые вносят раскол", - заявил министр по итогам переговоров с главой МИД Ирака Мухаммедом Али аль-Хакимом.
Лавров также сообщил, что на переговорах с иракским коллегой обсудил конкретные задачи в дальнейшем укреплении взаимодействия в противодействии террористической угрозе как по имеющимся двусторонним каналам, так и через созданный в 2015 году информационный багдадский центр с участием экспертов Ирака, России, Сирии и Ирана.