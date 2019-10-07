В Кремле прокомментировали публикацию WP о словах Трампа по делу Скрипалей

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не говорил в телефонном разговоре российскому лидеру Владимиру Путину, что не верит, что Москва стоит за отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Трамп в телефонном разговоре летом 2018 года с занимавшей в то время пост премьер-министра Великобритании Терезой Мэй оспаривал ее версию о "вероятной причастности" властей РФ к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Нет, Путину не говорил", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, говорил ли он подобное Путину.

Он добавил, что не знает, насколько вообще можно считать достоверной подобную информацию и подобные публикации. "Мы знакомы, мы видели эту статью (Washington Post), но мы не уверены, что эту статью можно воспринимать как достоверную информацию. И в целом считаю, что к подобным публикациям нужно относиться с большим допуском и очень аккуратно", - заключил Песков.