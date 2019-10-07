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РИА Новости

В Кремле прокомментировали публикацию WP о словах Трампа по делу Скрипалей

13:31 07.10.2019 (обновлено: 15:06 07.10.2019)
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© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не говорил в телефонном разговоре российскому лидеру Владимиру Путину, что не верит, что Москва стоит за отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Трамп в телефонном разговоре летом 2018 года с занимавшей в то время пост премьер-министра Великобритании Терезой Мэй оспаривал ее версию о "вероятной причастности" властей РФ к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
"Нет, Путину не говорил", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, говорил ли он подобное Путину.
Он добавил, что не знает, насколько вообще можно считать достоверной подобную информацию и подобные публикации. "Мы знакомы, мы видели эту статью (Washington Post), но мы не уверены, что эту статью можно воспринимать как достоверную информацию. И в целом считаю, что к подобным публикациям нужно относиться с большим допуском и очень аккуратно", - заключил Песков.
В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае 2018 года заявил, что дело Скрипаля рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
Посольство Российской Федерации в Великобритании
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Сергей СкрипальДело об отравлении СкрипалейДональд ТрампСергей ЛавровГлавное разведывательное управление РФДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваСШАВ мире
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