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РИА Новости
Война в Сирии

Лавров заявил о совпадении позиций России и Ирака по Сирии

13:27 07.10.2019
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© РИА Новости / Виталий БелоусовСергей Лавров на презентации фотографий и документов по истории советско- и российско-китайского взаимодействия по случаю 70-летия дипломатических отношений с КНР
Сергей Лавров на презентации фотографий и документов по истории советско- и российско-китайского взаимодействия по случаю 70-летия дипломатических отношений с КНР
© РИА Новости / Виталий Белоусов
БАГДАД, 7 окт - РИА Новости. У России и Ирака одна позиция по Сирии - необходимо запускать политический процесс в рамках созданного конституционного комитета, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"По Сирии у нас общая позиция - необходимо завершить разгром террористических группировок, создавать условия для возвращения беженцев и перемещенных лиц и запускать единый политический процесс в рамках созданного конституционного комитета", - заявил министр по итогам переговоров с главой МИД Ирака.
Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее объявил об окончательном формировании конституционного комитета САР и сообщил, что он соберется в ближайшие недели. Решение о создании этого органа было принято в январе 2018 года в Сочи на конгрессе сирийского национального диалога. По словам спецпредставителя генсека ООН по Сирии Гейра Педерсена, конституционный комитет соберется 30 октября в Женеве.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. После объявления о победе над террористами на первый план в стране выступает политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление инфраструктуры.
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