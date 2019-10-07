Лавров заявил о совпадении позиций России и Ирака по Сирии

"По Сирии у нас общая позиция - необходимо завершить разгром террористических группировок, создавать условия для возвращения беженцев и перемещенных лиц и запускать единый политический процесс в рамках созданного конституционного комитета", - заявил министр по итогам переговоров с главой МИД Ирака.

Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее объявил об окончательном формировании конституционного комитета САР и сообщил, что он соберется в ближайшие недели. Решение о создании этого органа было принято в январе 2018 года в Сочи на конгрессе сирийского национального диалога. По словам спецпредставителя генсека ООН по Сирии Гейра Педерсена, конституционный комитет соберется 30 октября в Женеве.