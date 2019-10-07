Путин в курсе ситуации с журналисткой Прокопьевой, заявили в Кремле

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Владимир Путин в курсе ситуации с ведущей одной из программ радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" Светланой Прокопьевой, однако это не вопрос, который касается президента, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Как ранее сообщила РИА Новости адвокат журналистки Татьяна Мартынова, следствие предъявило Прокопьевой обвинение в публичном оправдании терроризма. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в пятницу призвал снять с нее все обвинения.
"В данном случае это не вопрос, который касается президента. Он в курсе, но это не тема для президента", – сказал Песков журналистам в понедельник.
В феврале Мартынова сообщала РИА Новости, что в доме Прокопьевой прошли обыски. По словам адвоката, после эфира радиопрограммы Прокопьевой в ноябре 2018 года, где журналистка говорила о теракте в России, оценив действия террориста, региональное СУ СК возбудило в отношении нее дело о публичном оправдании терроризма с использованием СМИ (часть 2 статьи 205.2 УК РФ).
Сообщалось, что мировой суд Пскова оштрафовал на 150 тысяч рублей редакцию "Эхо Москвы в Пскове" в связи с эфиром программы Прокопьевой, а также интернет-издание "Псковская лента новостей" на 200 тысяч рублей за публикацию текста передачи.