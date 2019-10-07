Песков заявил, что Донбасс самостоятелен в урегулировании конфликта

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Определенное влияние Кремля на Донбасс есть, но самопровозглашенные республики являются самостоятельными субъектами в урегулировании конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли Кремль гарантировать, что силы ДНР и ЛНР будут отведены от линии соприкосновения.

"Мы с вами говорим о регулировании внутриукраинского конфликта. Кремль, безусловно, имеет определенное влияние на республики Донбасса. Но вы знаете, что республики Донбасса в данном случае - это самостоятельные субъекты в урегулировании этого конфликта", - сказал Песков.

По его словам, Москва наряду с Берлином и с Парижем является гарантом минского плана действий. "И, как и все страны, мы заинтересованы в том, чтобы все мероприятия, которые запланированы, были в свое время, и которые положены на бумагу и под которыми стоят подписи четырех, - чтобы все эти мероприятия выполнялись. Кремль не является стороной этого конфликта", - добавил пресс-секретарь.