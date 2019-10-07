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РИА Новости
Новости Подмосковья

Первый этап реконструкции стадиона "Знамя Труда" завершится в 2020 году

13:20 07.10.2019
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© Фото : пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской областиРеконструкция стадиона "Знамя Труда"
Реконструкция стадиона Знамя Труда
© Фото : пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Первый этап реконструкции стадиона "Знамя Труда" в городском округе Орехово-Зуево Московской области завершится во втором квартале 2020 года, сообщил РИА Новости начальник главного управления государственного строительного надзора Подмосковья Артур Гарибян.
На обновленном стадионе появится игровое поле с искусственным покрытием и подогревом, универсальная спортивная площадка, беговые дорожки, сектор для прыжков в длину и в высоту. В рамках реконструкции также предусмотрено возведение трибуны на 2500 мест.
"Реконструкция стадиона "Знамя Труда" осуществляется без отставания от графика. Завершить первый этап реконструкции планируется во втором квартале 2020 года", – сказал Гарибян.
По его словам застройщиком стадиона выступает администрация городского округа Орехово-Зуево, финансирование осуществляется из местного и областного бюджетов и составляет более 250 миллионов рублей.
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