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РИА Новости

Нобелевский комитет дозвонился до одного из лауреатов лишь с третьего раза

13:18 07.10.2019
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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, DepositphotosНобелевская премия
Нобелевская премия
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos
СТОКГОЛЬМ, 7 окт - РИА Новости. Секретарь Нобелевского комитета при Каролинском медицинском институте в Стокгольме, присуждающего премию в области медицины в 2019 году, Томас Перльман рассказал, что только с третьей попытки смог дозвониться до одного из лауреатов этого года Уильяма Келина.
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"Я дозвонился до всех трех лауреатов. Последним, кому я звонил, был Уильям Келин. Это было непросто: у меня не было его номера телефона. Сначала я дозвонился до его сестры, которую я разбудил, она дала мне два телефона, один из них оказался неправильным. Когда я, наконец, дозвонился до него, он был безумно счастлив, почти потерял дар речи", - рассказал он в ходе пресс-конференции в Стокгольме.
Нобелевская премия по медицине за 2019 год присуждена Уильяму Келину, Петеру Ратклиффу и Греггу Семенце за открытие, как живые клетки реагируют на присутствие кислорода. Келин - доктор медицины, занимающийся исследованиями в Гарвардском университете.
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Нобелевская неделя — 2019Нобелевская премияСтокгольм (город)
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