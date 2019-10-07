Нобелевский комитет дозвонился до одного из лауреатов лишь с третьего раза

СТОКГОЛЬМ, 7 окт - РИА Новости. Секретарь Нобелевского комитета при Каролинском медицинском институте в Стокгольме, присуждающего премию в области медицины в 2019 году, Томас Перльман рассказал, что только с третьей попытки смог дозвониться до одного из лауреатов этого года Уильяма Келина.

"Я дозвонился до всех трех лауреатов. Последним, кому я звонил, был Уильям Келин. Это было непросто: у меня не было его номера телефона. Сначала я дозвонился до его сестры, которую я разбудил, она дала мне два телефона, один из них оказался неправильным. Когда я, наконец, дозвонился до него, он был безумно счастлив, почти потерял дар речи", - рассказал он в ходе пресс-конференции в Стокгольме.