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РИА Новости
Война в Сирии

Песков призвал избегать действий, способных помешать урегулированию в Сирии

13:18 07.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. В случае более серьезной угрозы для курдов со стороны Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В данном случае очень важно избегать каких-либо действий, которые могут и способны создать препятствия на пути сирийского урегулирования. Мы знаем, что открываются определенные перспективы. Мы понимаем, что путь предстоит очень долгий и сложный, но сейчас, когда закончилось формирование конституционного комитета, когда намечены уже сроки проведения и так далее, очень важно воздерживаться от любых шагов, которые могут навредить делу сирийского регулирования", - сказал Песков в понедельник в ответ на вопрос журналистов важно ли для России, если курды более активно начнут искать пути диалога с Дамаском в ситуации угрозы со стороны Турции.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. Он добавил, что целью операции будет очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и для размещения находящихся в Турции сирийских беженцев.
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