Песков призвал избегать действий, способных помешать урегулированию в Сирии

"В данном случае очень важно избегать каких-либо действий, которые могут и способны создать препятствия на пути сирийского урегулирования. Мы знаем, что открываются определенные перспективы. Мы понимаем, что путь предстоит очень долгий и сложный, но сейчас, когда закончилось формирование конституционного комитета, когда намечены уже сроки проведения и так далее, очень важно воздерживаться от любых шагов, которые могут навредить делу сирийского регулирования", - сказал Песков в понедельник в ответ на вопрос журналистов важно ли для России, если курды более активно начнут искать пути диалога с Дамаском в ситуации угрозы со стороны Турции.