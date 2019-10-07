В Кремле надеются на приверженность Турции постулату о целостности Сирии

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. В Кремле рассчитывают, что Турция во всех ситуациях будет придерживаться постулата о приверженности территориальной целостности Сирии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности турецкой военной операции в Сирии.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. Он добавил, что целью операции будет очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и для размещения находящихся в Турции сирийских беженцев. Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции на севере Сирии.
"В Кремле знают о приверженности Турции постулату о территориальной и политической целостности Сирии, о том, что территориальная целостность Сирии является отправной точкой и в ходе усилий по поиску сирийского урегулирования, и во всех остальных вопросах. И мы надеемся, что наши турецкие коллеги будут во всех ситуациях, в первую очередь, придерживаться этого постулата", - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к планам Анкары насчет проведения военной операции в Сирии.
"Мы знаем и допускаем действия Турции по обеспечению собственной безопасности, имеется ввиду противодействие террористическим элементам, которые могут укрываться на территории Сирии, но еще раз повторяю: в первую очередь мы говорим о том, что необходимо соблюдать территориальную и политическую целостность Сирии", - подчеркнул он..
На просьбу уточнить, как в Кремле расценивают заявление президента США Дональда Трампа о том, что Штаты не будут выступать на стороне курдов в случае начала военных действий, и говорит ли это о самоустранении США из региона, Песков ответил: "это, наверное, не нам решать, о чем это сигнал".
"Вы знаете в целом позицию Российской Федерации. Эта позиция была недавно возобновлена президентом России, который сказал, что, безусловно, все иностранные силы, которые находятся на нелегитимной основе на территории Сирии, должны территорию Сирии покинуть. Вот это, наверное, основа нашей позиции", - добавил пресс-секретарь президента.