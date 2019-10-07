В Кремле надеются на приверженность Турции постулату о целостности Сирии

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. В Кремле рассчитывают, что Турция во всех ситуациях будет придерживаться постулата о приверженности территориальной целостности Сирии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности турецкой военной операции в Сирии.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. Он добавил, что целью операции будет очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и для размещения находящихся в Турции сирийских беженцев. Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции на севере Сирии.

"В Кремле знают о приверженности Турции постулату о территориальной и политической целостности Сирии, о том, что территориальная целостность Сирии является отправной точкой и в ходе усилий по поиску сирийского урегулирования, и во всех остальных вопросах. И мы надеемся, что наши турецкие коллеги будут во всех ситуациях, в первую очередь, придерживаться этого постулата", - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к планам Анкары насчет проведения военной операции в Сирии.

"Мы знаем и допускаем действия Турции по обеспечению собственной безопасности, имеется ввиду противодействие террористическим элементам, которые могут укрываться на территории Сирии, но еще раз повторяю: в первую очередь мы говорим о том, что необходимо соблюдать территориальную и политическую целостность Сирии", - подчеркнул он..

На просьбу уточнить, как в Кремле расценивают заявление президента США Дональда Трампа о том, что Штаты не будут выступать на стороне курдов в случае начала военных действий, и говорит ли это о самоустранении США из региона, Песков ответил: "это, наверное, не нам решать, о чем это сигнал".