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РИА Новости

Песков прокомментировал работоспособность системы распознавания лиц

13:12 07.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Технология распознавания лиц через систему видеонаблюдения широко применяется по всему миру и успешно себя зарекомендовала, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Очки дополненной реальности с технологией распознавания лиц FindFace Security компании NtechLab
23 мая, 15:46РИА Новости
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Ранее газета "Ведомости" написала, что москвичка Алена Попова подала в Савеловский суд Москвы иск (согласно штампу, принят 2 октября) с призывом признать незаконными действия московского правительства из-за использования технологий распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения. Об этом изданию сообщил юрист "Роскомсвободы" Саркис Дарбинян, представляющий интересы Поповой в суде. Обработка биометрии граждан без их письменного согласия нарушает закон о персональных данных, а также право на частную жизнь (ст. 23 и 24 Конституции России), говорится в статье.
"Здесь, наверное, достаточно вспомнить, что технология распознавания лиц сейчас максимально широко применяется в подавляющем большинстве стран мира. Это система, которая себя зарекомендовала в плане обеспечения безопасности, в плане поимки преступников, предотвращения террористических актов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об отношении Кремля к системе распознавания лиц.
Комментируя иск Поповой, пресс-секретарь главы государства отметил, что этот вопрос будет решать суд. Он подчеркнул, что "обращаться в разные инстанции" - это "ее право как гражданки". В целом, по словам Пескова, это проблема, которая "касается служб безопасности".
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ВидеонаблюдениеДмитрий ПесковРоссияОбщество
Популярные комментарии
Нарушение общественного правопорядка и совершаемые преступления это не частная жизнь и должна фиксироваться всеми доступными средствами для неотвратимости наказания правонарушителя...
7 октября, 13:55
isamsn
20000017
Есть маленькое лукавство. Может и используется для поимки преступников, но ведь может использоваться и не только для этого. Количество камер как-то не коррелируется с количеством преступлений, какой процент камер помог раскрытию преступлений? Есть база данных и в ней информация на каждого. Как к ней будет обеспечен доступ, кому и пр. Не верю, что Песков всё это не понимает. Может просто от него и др. это далеко и их это не касается. Про предотвращение терр.актов, здесь не камеры в помощь, а агентурная работа.
7 октября, 13:49
Larisa Koneva
2510019
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