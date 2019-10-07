Песков прокомментировал работоспособность системы распознавания лиц

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Технология распознавания лиц через систему видеонаблюдения широко применяется по всему миру и успешно себя зарекомендовала, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее газета "Ведомости" написала, что москвичка Алена Попова подала в Савеловский суд Москвы иск (согласно штампу, принят 2 октября) с призывом признать незаконными действия московского правительства из-за использования технологий распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения. Об этом изданию сообщил юрист "Роскомсвободы" Саркис Дарбинян, представляющий интересы Поповой в суде. Обработка биометрии граждан без их письменного согласия нарушает закон о персональных данных, а также право на частную жизнь (ст. 23 и 24 Конституции России), говорится в статье.

"Здесь, наверное, достаточно вспомнить, что технология распознавания лиц сейчас максимально широко применяется в подавляющем большинстве стран мира. Это система, которая себя зарекомендовала в плане обеспечения безопасности, в плане поимки преступников, предотвращения террористических актов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об отношении Кремля к системе распознавания лиц.