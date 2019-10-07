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РИА Новости

Лавров и глава МИД Ирака обсудили сотрудничество в обороне и энергетике

13:08 07.10.2019
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© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время проведения Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время проведения Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / POOL
БАГДАД, 7 окт - РИА Новости. Глава МИД Ирака Мохаммед Али аль-Хаким сообщил, что обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым активизацию сотрудничества в обороне, энергетике и нефтегазовой сфере.
"Мы провели обмен мнениями о возможностях увеличения товарооборота между Россией и Ираком и активизации инвестиционной деятельности в обороне, энергетике и нефтегазовой сфере", - сказал аль-Хаким по итогам переговоров.
Кроме того, по словам главы МИД Ирака, в ходе переговоров обсуждалось торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, а также инвестиции со стороны российских компаний, которые уже работают в Ираке - в частности, в инфраструктурной сфере.
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Мухаммад Али аль-ХакимМИД ИракаСергей ЛавровМИД РФИракРоссияВ мире
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