Лавров и глава МИД Ирака обсудили сотрудничество в обороне и энергетике

БАГДАД, 7 окт - РИА Новости. Глава МИД Ирака Мохаммед Али аль-Хаким сообщил, что обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым активизацию сотрудничества в обороне, энергетике и нефтегазовой сфере.
"Мы провели обмен мнениями о возможностях увеличения товарооборота между Россией и Ираком и активизации инвестиционной деятельности в обороне, энергетике и нефтегазовой сфере", - сказал аль-Хаким по итогам переговоров.
Кроме того, по словам главы МИД Ирака, в ходе переговоров обсуждалось торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, а также инвестиции со стороны российских компаний, которые уже работают в Ираке - в частности, в инфраструктурной сфере.