Лавров и глава МИД Ирака обсудили сотрудничество в обороне и энергетике

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время проведения Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке

БАГДАД, 7 окт - РИА Новости. Глава МИД Ирака Мохаммед Али аль-Хаким сообщил, что обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым активизацию сотрудничества в обороне, энергетике и нефтегазовой сфере.

"Мы провели обмен мнениями о возможностях увеличения товарооборота между Россией и Ираком и активизации инвестиционной деятельности в обороне, энергетике и нефтегазовой сфере", - сказал аль-Хаким по итогам переговоров.