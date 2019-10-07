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РИА Новости

В Берлине экоактивисты заблокировали движение на площади Большая Звезда

13:08 07.10.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФлаг Германии на здании Рейхстага
Флаг Германии на здании Рейхстага
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Флаг Германии на здании Рейхстага. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Активисты экологического движения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания") заблокировали в понедельник важный транспортный узел в центре Берлина, сообщила местная полиция.
"Около тысячи человек блокируют движение на площади Большая Звезда. Пожалуйста, будьте внимательны и объезжайте эту зону", - сообщила полиция Берлина в Twitter. Из-за действий активистов на близлежащих улицах образовались большие пробки. Несколько автобусных линий были перенаправлены.
Акция началась ранним утром, несколько сотен активистов прибыли к Колонне Победы в Большом Тиргартене, вокруг которой находится дорога с круговым движением. Полиция прибыла на место и ведет переговоры с демонстрантами, сообщила представитель полиции газете Berliner Morgenpost.
В полдень планируется еще одна демонстрация на площади Потсдамер-плац.
Ранее сообщалось, что экоактивисты Extinction Rebellion заблокировали центральный район Амстердама. Они собрались перед зданием художественного музея Рейксмюсеум. Также в понедельник Скотланд-Ярд сообщил, что Лондонская полиция задержала за минувшие выходные 21 экоактивиста из движения Extinction Rebellion за нарушения во время проведения акций протеста.
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10:34РИА Новости
В Амстердаме сотни активистов-экологов перекрыли улицу
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