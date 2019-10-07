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РИА Новости

В Кремле негативно отнеслись к задержанию в Иране журналистки Юзик

13:01 07.10.2019 (обновлено: 13:12 07.10.2019)
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© Фото : страница Юлии Юзик в InstagramЮлия Юзик
Юлия Юзик
© Фото : страница Юлии Юзик в Instagram
Юлия Юзик. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. В Кремле негативно относятся к задержанию в Иране российской журналистки Юлии Юзик, надеются, что в самое ближайшее время ее освободят и дадут разъяснения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее посольство РФ в Тегеране сообщило, что российская журналистка Юлия Юзик прибыла в Тегеран 29 сентября по частному приглашению, в аэропорту по неизвестным причинам у нее изъяли паспорт, а 2 октября она была арестована в отеле. При этом, как сообщил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии, Юзик не информировала посольство в РФ в Иране ни о возможных проблемах в Исламской Республике, ни об изъятии паспорта, хотя о возможных проблемах говорили ее родственники.
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"Мы также относимся негативно, считаем неприемлемым задержание российских журналистов, надеемся, что в самое ближайшее время она будет освобождена и российская сторона получит необходимые разъяснения", - сказал Песков журналистам.
Директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов ранее сообщил РИА Новости, что Москва рассчитывает, что задержанная в Иране россиянка Юзик будет скоро отпущена на свободу. Он отметил, что это, возможно, произойдет на этой неделе.
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Замир КабуловМИД РФДмитрий ПесковМоскваЮлия ЮзикЗадержание российской журналистки в ИранеИранВ мире
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