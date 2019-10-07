В Кремле прокомментировали допрос депутата Юмашевой в Нью-Йорке

"Реакция российской стороны уже была изложена Министерством иностранных дел, здесь ничего добавить невозможно. Это весьма тревожная информация, она, безусловно, вызывает у нас глубокую озабоченность. <...> Все необходимые демарши со стороны нашего Министерства иностранных дел предприняты", — сказал Песков журналистам.