В Кремле прокомментировали допрос депутата Юмашевой в Нью-Йорке

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Кремле считают неприемлемым задержание и допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Реакция российской стороны уже была изложена Министерством иностранных дел, здесь ничего добавить невозможно. Это весьма тревожная информация, она, безусловно, вызывает у нас глубокую озабоченность. <...> Все необходимые демарши со стороны нашего Министерства иностранных дел предприняты", — сказал Песков журналистам.
Накануне российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что по прилете в Нью-Йорк Юмашеву провели в отдельную комнату в аэропорту и забрали документы.
Затем представившийся сотрудником ФБР человек в течение часа задавал ей "неясные и неприемлемые вопросы", а после предложил продолжить общение в кафе в неформальной обстановке.
Министерство иностранных дел назвало допрос Юмашевой "очередной враждебной акцией против России" и выразило Вашингтону протест.
Федеральное бюро расследований США, в свою очередь, отказалось комментировать инцидент, переадресовав вопрос Госдепартаменту.