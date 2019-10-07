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РИА Новости

В Кремле прокомментировали допрос депутата Юмашевой в Нью-Йорке

13:01 07.10.2019 (обновлено: 14:52 07.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЧлен комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева
Член комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Кремле считают неприемлемым задержание и допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Реакция российской стороны уже была изложена Министерством иностранных дел, здесь ничего добавить невозможно. Это весьма тревожная информация, она, безусловно, вызывает у нас глубокую озабоченность. <...> Все необходимые демарши со стороны нашего Министерства иностранных дел предприняты", — сказал Песков журналистам.

Накануне российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что по прилете в Нью-Йорк Юмашеву провели в отдельную комнату в аэропорту и забрали документы.
Затем представившийся сотрудником ФБР человек в течение часа задавал ей "неясные и неприемлемые вопросы", а после предложил продолжить общение в кафе в неформальной обстановке.
Министерство иностранных дел назвало допрос Юмашевой "очередной враждебной акцией против России" и выразило Вашингтону протест.
Федеральное бюро расследований США, в свою очередь, отказалось комментировать инцидент, переадресовав вопрос Госдепартаменту.
Депутат Государственной Думы Инга Юмашева
Вчера, 13:00РИА Новости
Российские политики прокомментировали допрос депутата Юмашевой в Нью-Йорке
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Допрос депутата Инги Юмашевой в Нью-ЙоркеИнга ЮмашеваГосдума РФДмитрий ПесковРоссияСШАВ мире
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