Россия и Австрия расширят географию форума "Сочинский диалог"

"Это первое такое мероприятие межрегионального формата в широком смысле. В регионах очень большой интерес, чтобы на своих площадках организовывать подобные различные мероприятия по линии "Сочинского диалога" - и в российских регионах, и в австрийских землях. Я думаю, мы будем активно поддерживать, чтобы география форума по охвату расширялась", - сказал Любинский.