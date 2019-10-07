Россия и Австрия расширят географию форума "Сочинский диалог"

ЗАЛЬЦБУРГ (Австрия), 7 окт - РИА Новости, Маргарита Костив. Россия и Австрия намерены расширять географию российско-австрийского форума общественности "Сочинский диалог", завил в понедельник РИА Новости посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
По словам посла, "на полях" 15-й конференции европейских регионов и городов в Зальцбурге впервые прошла межрегиональная встреча с участием нескольких российских регионов и большинства федеральных земель Австрии, и при этом под эгидой "Сочинского диалога".
"Это первое такое мероприятие межрегионального формата в широком смысле. В регионах очень большой интерес, чтобы на своих площадках организовывать подобные различные мероприятия по линии "Сочинского диалога" - и в российских регионах, и в австрийских землях. Я думаю, мы будем активно поддерживать, чтобы география форума по охвату расширялась", - сказал Любинский.
Главы МИД России и Австрии 12 марта подписали заявление о создании российско-австрийского форума общественности "Сочинский диалог". Первое заседание форума состоялось 15 мая в Сочи. Следующее заседание пройдет в августе 2020 года в Зальцбурге.