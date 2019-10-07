Рабочий вариант сценария "Андрея Рублева" продали за 2,6 миллиона рублей

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Режиссерский вариант сценария фильма "Андрей Рублев" с карандашными правками некоторых раскадровок продали за 2,6 миллиона рублей на аукционе "12й стул", сообщает пресс-служба аукционного дома.

Сценарий, написанный Андреем Тарковским в соавторстве с Андреем Кончаловским в 1965 году, в 37 раз превысил стартовую оценку в 70 тысяч рублей.

Вторым топ-лотом раздела "Искусство кино" стала режиссерская разработка "Сталкера" по мотивам одной из глав повести Аркадия и Бориса Стругацких "Пикник на обочине" с автографом Тарковского. Она стартовала со 180 тысяч рублей и была продана за один миллион 600 тысяч.