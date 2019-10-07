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РИА Новости
Культура

Рабочий вариант сценария "Андрея Рублева" продали за 2,6 миллиона рублей

13:24 07.10.2019
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкАнатолий Солоницын на съемках фильма «Андрей Рублев»
Анатолий Солоницын на съемках фильма «Андрей Рублев»
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Режиссерский вариант сценария фильма "Андрей Рублев" с карандашными правками некоторых раскадровок продали за 2,6 миллиона рублей на аукционе "12й стул", сообщает пресс-служба аукционного дома.
Сценарий, написанный Андреем Тарковским в соавторстве с Андреем Кончаловским в 1965 году, в 37 раз превысил стартовую оценку в 70 тысяч рублей.
Вторым топ-лотом раздела "Искусство кино" стала режиссерская разработка "Сталкера" по мотивам одной из глав повести Аркадия и Бориса Стругацких "Пикник на обочине" с автографом Тарковского. Она стартовала со 180 тысяч рублей и была продана за один миллион 600 тысяч.
"Андрей Рублев" — кинодрама, снятая Андреем Тарковским в 1966 году. Она состоит из восьми мало связанных эпизодов, которые показывают Русь в начале XIV века глазами знаменитого иконописца.
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