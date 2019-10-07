На Новорижском шоссе в Москве опрокинулся грузовик

"На Новорижском шоссе (1,5 километра от МКАД в сторону области) опрокинулся грузовик. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Движение по шоссе в область осуществляется по трем полосам из пяти. Будьте осторожны и выбирайте пути объезда - движение осложнено", - говорится в сообщении.