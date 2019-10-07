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РИА Новости

На Новорижском шоссе в Москве опрокинулся грузовик

12:54 07.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота ГИБДД
Работа ГИБДД
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа ГИБДД. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Грузовик опрокинулся на Новорижском шоссе в Москве, пострадавших нет, движение в сторону области осуществляется по трем полосам из пяти, сообщает Центр организации дорожного движения в Twitter.
"На Новорижском шоссе (1,5 километра от МКАД в сторону области) опрокинулся грузовик. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Движение по шоссе в область осуществляется по трем полосам из пяти. Будьте осторожны и выбирайте пути объезда - движение осложнено", - говорится в сообщении.
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