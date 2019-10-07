Киев заявил об отсутствии точной даты встречи в "нормандском формате"

"Конкретной даты встречи саммита "нормандского формата" еще нет. Но все условия фактически выполнены со всех сторон, все готовы. Мы ищем приемлемую дату. Есть даты, которые мы обсуждаем, но я не хотел бы называть, потому что еще нет согласования всех четырех сторон ", - заявил Пристайко в понедельник на брифинге.