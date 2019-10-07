Киев заявил об отсутствии точной даты встречи в "нормандском формате"

КИЕВ, 7 окт – РИА Новости. Конкретной даты встречи лидеров "нормандского формата" по урегулированию в Донбассе еще нет, но стороны выполнили все условия для ее проведения, заявил в понедельник глава МИД Украины Вадим Пристайко на брифинге.
"Конкретной даты встречи саммита "нормандского формата" еще нет. Но все условия фактически выполнены со всех сторон, все готовы. Мы ищем приемлемую дату. Есть даты, которые мы обсуждаем, но я не хотел бы называть, потому что еще нет согласования всех четырех сторон ", - заявил Пристайко в понедельник на брифинге.
Ранее контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер), согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.