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РИА Новости

Киев заявил об отсутствии точной даты встречи в "нормандском формате"

12:53 07.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
© РИА Новости / Стрингер
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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Архивное фото
КИЕВ, 7 окт – РИА Новости. Конкретной даты встречи лидеров "нормандского формата" по урегулированию в Донбассе еще нет, но стороны выполнили все условия для ее проведения, заявил в понедельник глава МИД Украины Вадим Пристайко на брифинге.
"Конкретной даты встречи саммита "нормандского формата" еще нет. Но все условия фактически выполнены со всех сторон, все готовы. Мы ищем приемлемую дату. Есть даты, которые мы обсуждаем, но я не хотел бы называть, потому что еще нет согласования всех четырех сторон ", - заявил Пристайко в понедельник на брифинге.
Митинг против формулы Штайнмайера в Киеве, Украина. 6 октября 2019
Вчера, 15:12Радио Sputnik
Десять тысяч человек вышли на акцию в Киеве против "формулы Штайнмайера"
Ранее контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер), согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
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"Формула Штайнмайера"Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеВадим ПристайкоОБСЕМИД УкраиныВ мире
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