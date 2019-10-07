Защита Кочаряна предложила судье взять самоотвод

ЕРЕВАН, 7 окт – РИА Новости. Защита бывшего президента Армении Роберта Кочаряна предлагает судье по его делу Анне Данибекян взять самоотвод, заявил в понедельник на судебном заседании адвокат бывшего главы государства Айк Алумян.

Двадцатого сентября Данибекян повторно отказалась освобождать Кочаряна. В первый раз она отклонила ходатайство об освобождении 17 сентября.

"Мы предлагаем судье взять самоотвод, так как есть ряд обстоятельств, исключающих ее участие в данном судебном заседании, в частности, предвзятое негативное отношение к Кочаряну", - сказал Алумян.

Ранее он заявил, что решения судьи, отказавшейся освобождать Кочаряна из-под ареста, приняты под грубым, открытым и беспрецедентным давлением. По словам адвоката, "суд стал инструментом для политических преследований Кочаряна, инструментом исполнительной власти".

Ранее Конституционный суд Армении признал антиконституционной и недействительной статью УПК, перечисляющую случаи, при которых уголовное преследование невозможно. Такое решение было принято с учетом того, что статья не предусматривает неприкосновенность должностных лиц, наделенных особой защитой. Адвокаты Кочаряна подали ходатайство в суд первой инстанции Еревана, требуя его освобождения.