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РИА Новости

Защита Кочаряна предложила судье взять самоотвод

12:49 07.10.2019
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© Sputnik / Асатур ЕсаянцРоберт Кочарян
Роберт Кочарян
© Sputnik / Асатур Есаянц
Роберт Кочарян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 7 окт – РИА Новости. Защита бывшего президента Армении Роберта Кочаряна предлагает судье по его делу Анне Данибекян взять самоотвод, заявил в понедельник на судебном заседании адвокат бывшего главы государства Айк Алумян.
Двадцатого сентября Данибекян повторно отказалась освобождать Кочаряна. В первый раз она отклонила ходатайство об освобождении 17 сентября.
"Мы предлагаем судье взять самоотвод, так как есть ряд обстоятельств, исключающих ее участие в данном судебном заседании, в частности, предвзятое негативное отношение к Кочаряну", - сказал Алумян.
Ранее он заявил, что решения судьи, отказавшейся освобождать Кочаряна из-под ареста, приняты под грубым, открытым и беспрецедентным давлением. По словам адвоката, "суд стал инструментом для политических преследований Кочаряна, инструментом исполнительной власти".
Роберт Кочарян в суде
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Экс-президент Армении Кочарян вернулся в СИЗО после медобследования
Ранее Конституционный суд Армении признал антиконституционной и недействительной статью УПК, перечисляющую случаи, при которых уголовное преследование невозможно. Такое решение было принято с учетом того, что статья не предусматривает неприкосновенность должностных лиц, наделенных особой защитой. Адвокаты Кочаряна подали ходатайство в суд первой инстанции Еревана, требуя его освобождения.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В конце июня он был арестован в третий раз.
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Роберт КочарянАрменияВ мире
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