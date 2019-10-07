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РИА Новости

Ученые признали уничтожение астероида ядерной бомбой безопасным

12:48 07.10.2019
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© Fotolia / AND IncРисунок астероида около планеты Земля
Рисунок астероида около планеты Земля
© Fotolia / AND Inc
Рисунок астероида около планеты Земля. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Коллектив российских научных институтов и центров признал безопасным и эффективным способ уничтожения угрожающего Земле астроида с помощью запуска к нему ядерного устройства, говорится в статье, опубликованной учеными в издаваемом РАН "Астрономическом журнале".
"Расчеты показали, что указанный метод эффективен и практически безопасен, если соблюдать определенные условия", - говорится в аннотации к статье.
Ученые предлагают уничтожать астроид во время сближения с Землей, предшествующее витку, когда астроид непосредственно должен будет упасть на планету. "Это реально, поскольку практически все опасные астероиды несколько раз появляются в околоземном пространстве, прежде чем выпасть на Землю", - пишут ученые.
Предложенный способ ликвидации космической угрозы - крайний вариант, когда невозможны другие способы остановить опасность. Например, возможны варианты мягкого увода астроида с опасной траектории, когда на длительной дистанции рядом находится космический аппарат, за счет гравитации отклоняющий опасное небесное тело. "Мягкий увод с орбиты столкновения может потребоваться многократно, уничтожение же объекта происходит однократно", - делают вывод ученые.
Фотография двойного астероида 1999 KW4, полученная телескопом VLT
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В выработке позиции принимали участие ученые Томского госуниверситета, Научно-исследовательского и испытательного центра "Сириус", Института прикладной астрономии РАН, Института прикладной математики им. Келдыша и НИЦ Курчатовский институт.
В Европе в начале 2010 годов была создана группа специалистов по защите Земли от астероидов NEOShield (Near Earth Objects Shield). Программу NEOShield координирует Германский аэрокосмический центр. В проект входят организации из Германии, Франции, Великобритании, Испании, США и России. С 2012 года по 2015 год в рамках проекта российские ученые разработали систему отклонения угрожающих Земле астероидов с помощью ядерных взрывов в космосе.
Ранее директор института астрономии РАН Дмитрий Бисикало в интервью РИА Новости рассказал, что в ближайшие 100 лет гибели человечества от падения крупного астроида не предвидится. По его словам, по состоянию на октябрь 2018 года было обнаружено порядка 19 тысяч астероидов, которые могут сближаться с орбитой Земли. Для каждого известного объекта рассчитывается орбита и вероятность столкновения более чем на 100 лет вперед. Таким образом, почти все крупные околоземные астероиды размером более 1 километра, способные вызывать на Земле глобальную катастрофу, астрономам известны. Астрономы меньше знают об астероидах размером менее одного километра из-за большого количества таких космических тел. Из околоземных астероидов размером от 100 метров ученым известны не более 10%, а размером 20-30 метров - около 1-2%.
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