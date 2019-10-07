Ученые признали уничтожение астероида ядерной бомбой безопасным

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Коллектив российских научных институтов и центров признал безопасным и эффективным способ уничтожения угрожающего Земле астроида с помощью запуска к нему ядерного устройства, говорится в статье, опубликованной учеными в издаваемом РАН "Астрономическом журнале".

"Расчеты показали, что указанный метод эффективен и практически безопасен, если соблюдать определенные условия", - говорится в аннотации к статье.

Ученые предлагают уничтожать астроид во время сближения с Землей, предшествующее витку, когда астроид непосредственно должен будет упасть на планету. "Это реально, поскольку практически все опасные астероиды несколько раз появляются в околоземном пространстве, прежде чем выпасть на Землю", - пишут ученые.

Предложенный способ ликвидации космической угрозы - крайний вариант, когда невозможны другие способы остановить опасность. Например, возможны варианты мягкого увода астроида с опасной траектории, когда на длительной дистанции рядом находится космический аппарат, за счет гравитации отклоняющий опасное небесное тело. "Мягкий увод с орбиты столкновения может потребоваться многократно, уничтожение же объекта происходит однократно", - делают вывод ученые.

В выработке позиции принимали участие ученые Томского госуниверситета, Научно-исследовательского и испытательного центра "Сириус", Института прикладной астрономии РАН, Института прикладной математики им. Келдыша и НИЦ Курчатовский институт.

В Европе в начале 2010 годов была создана группа специалистов по защите Земли от астероидов NEOShield (Near Earth Objects Shield). Программу NEOShield координирует Германский аэрокосмический центр. В проект входят организации из Германии, Франции, Великобритании, Испании, США и России. С 2012 года по 2015 год в рамках проекта российские ученые разработали систему отклонения угрожающих Земле астероидов с помощью ядерных взрывов в космосе.