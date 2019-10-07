В Москве мошенники украли у двух пенсионерок девять миллионов рублей

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Полицейские в Москве, а также в Тамбовской и Ульяновской областях задержали четырех мужчин, которых подозревают в мошенничестве - они выманили у двух пенсионерок в столице 9 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В отдел полиции ОМВД России по району Ясенево обратились две пожилые женщины, которые сообщили о том, что им на мобильные телефоны позвонили злоумышленники и заявили о выплате компенсации за ранее приобретенные товары. Неизвестные попросили пенсионерок назвать номера банковских карт и коды, которые поступали им посредством смс-сообщений", - рассказала Волк.

Женщины сообщили мошенникам все данные и после этого обнаружили, что с их счетов списаны деньги - у одной украли два миллиона рублей, а у другой - семь миллионов.