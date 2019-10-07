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РИА Новости

В Москве мошенники украли у двух пенсионерок девять миллионов рублей

12:47 07.10.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Полицейские в Москве, а также в Тамбовской и Ульяновской областях задержали четырех мужчин, которых подозревают в мошенничестве - они выманили у двух пенсионерок в столице 9 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В отдел полиции ОМВД России по району Ясенево обратились две пожилые женщины, которые сообщили о том, что им на мобильные телефоны позвонили злоумышленники и заявили о выплате компенсации за ранее приобретенные товары. Неизвестные попросили пенсионерок назвать номера банковских карт и коды, которые поступали им посредством смс-сообщений", - рассказала Волк.
Женщины сообщили мошенникам все данные и после этого обнаружили, что с их счетов списаны деньги - у одной украли два миллиона рублей, а у другой - семь миллионов.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ. Полицейским удалось задержать четырех мужчин, двое из них находятся под стражей, а еще двое - под подпиской о невыезде. Предварительное расследование дела продолжается.
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