Экс-президент Армении Кочарян поздравил Путина с днем рождения

ЕРЕВАН, 7 окт – РИА Новости. Находящийся под арестом бывший президент Армении Роберт Кочарян поздравил с днем рождения главу российского государства Владимира Путина, сообщается на официальном Telegram-канале офис бывшего главы армянского государства.
"Второй президент Армении Роберт Кочарян сегодня, 7 октября, направил поздравительное письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Поздравив президента РФ с днем рождения, Кочарян пожелал Путину крепкого здоровья и больших успехов во благо России", - говорится в сообщении.
В понедельник Путину исполняется 67 лет.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В конце июня он был арестован в третий раз.