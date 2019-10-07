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РИА Новости

Экс-президент Армении Кочарян поздравил Путина с днем рождения

12:43 07.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ЕРЕВАН, 7 окт – РИА Новости. Находящийся под арестом бывший президент Армении Роберт Кочарян поздравил с днем рождения главу российского государства Владимира Путина, сообщается на официальном Telegram-канале офис бывшего главы армянского государства.
"Второй президент Армении Роберт Кочарян сегодня, 7 октября, направил поздравительное письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Поздравив президента РФ с днем рождения, Кочарян пожелал Путину крепкого здоровья и больших успехов во благо России", - говорится в сообщении.
В понедельник Путину исполняется 67 лет.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В конце июня он был арестован в третий раз.
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