В МИД Ирака подтвердили необходимость упрощения визового режима с Россией

"С иракской стороны была подтверждена необходимость упрощения визового режима - в первую очередь, это касается бизнесменов и инвесторов", - отметил он.

"Мы провели плодотворные и насыщенные переговоры, обсудили повестку двустороннего сотрудничества в различных сферах и пришли к мнению о необходимости дальнейшего развития отношений", - сказал глава МИД Ирака. По его словам, в переговорах также приняли участие замминистра нефти, замминистра энергетики и заместитель генерального секретаря минобороны республики.