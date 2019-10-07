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РИА Новости

В МИД Ирака подтвердили необходимость упрощения визового режима с Россией

12:43 07.10.2019
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© РИА Новости / Сергей КиркачЗаграничный паспорт
Заграничный паспорт
© РИА Новости / Сергей Киркач
БАГДАД, 7 окт - РИА Новости. Ирак подтвердил необходимость упрощения визового режима с Россией, заявил глава МИД республики Мохаммед Али аль-Хаким по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
"С иракской стороны была подтверждена необходимость упрощения визового режима - в первую очередь, это касается бизнесменов и инвесторов", - отметил он.
"Мы провели плодотворные и насыщенные переговоры, обсудили повестку двустороннего сотрудничества в различных сферах и пришли к мнению о необходимости дальнейшего развития отношений", - сказал глава МИД Ирака. По его словам, в переговорах также приняли участие замминистра нефти, замминистра энергетики и заместитель генерального секретаря минобороны республики.
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МИД ИракаСергей ЛавровИракРоссияВ мире
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