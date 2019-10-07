Власти Ирака заявили, что противостоят попыткам свержения правительства

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Власти Ирака противостоят попыткам свержения правительства, заявил советник премьер-министра страны по вопросам национальной безопасности и лидер шиитского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" Фалех аль-Файяд.

"Есть те, кто хотел совершить заговор против стабильности Ирака и его единства", - цитирует аль-Файяда иракское агентство Shafaq. Он отметил, что иракские власти будут противостоять тем, кто пытается свергнуть действующее иракское правительство.

Советник иракского премьера также подчеркнул, что расследование установит, кто стоял "за убийствами и насилием" на демонстрациях. "Вооруженные силы и силы безопасности защищают конституцию и государство и не имеют отношения к политике", - добавил аль-Файяд.

В Ираке с 1 октября проходят народные антиправительственные протесты, которые начались с призывов выйти на улицу, распространявшихся в соцсетях, с требованиями усиления борьбы с коррупцией, снижения безработицы, улучшения работы коммунальных служб. Эти протесты стали первыми после назначения год назад правительства Аделя Абдель Махди.