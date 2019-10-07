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РИА Новости

В Лондоне за выходные задержали 21 экоактивиста из Extinction Rebellion

12:42 07.10.2019
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкСотрудники полиции задерживают участницу акции протеста против загрязнения окружающей среды, проходящей в Лондоне
Сотрудники полиции задерживают участницу акции протеста против загрязнения окружающей среды, проходящей в Лондоне
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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ЛОНДОН, 7 окт - РИА Новости, Денис Ворошилов. Лондонская полиция задержала за минувшие выходные 21 экоактивиста из движения Extinction Rebellion за нарушения во время проведения акций протеста, сообщил в понедельник Скотланд-Ярд.
"На утро 7 октября в общей сложности задержан 21 человек в связи с протестами Extinction Rebellion. Мы на данном этапе не располагаем дополнительными деталями", - отмечается в сообщении.
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Extinction Rebellion уже многие месяцы устраивает акции протеста в Лондоне и окрестностях. В сентябре экоактивисты несколько недель пытались блокировать работу аэропорта Хитроу, обливали здание минфина красной краской. В июле экологи-активисты блокировали вход на бетонный завод. В апреле борцы с загрязнением окружающей среды проводили митинги в разных частях Лондона, перекрывая движение транспорта, также группа активистов разделась во время пленарных слушаний в парламенте страны. Общее количество задержанных за акции протеста исчисляется сотнями, но почти всех задержанных полиция отпускает и они вновь присоединяются к протестующим.
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