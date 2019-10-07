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РИА Новости
Война в Сирии

ООН "готовится к худшему" из-за планируемой турецкой операции в Сирии

12:41 07.10.2019
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© AP Photo / DHA / Resit CelebiogluТурецкая военная техника недалеко от границы с Сирией
Турецкая военная техника недалеко от границы с Сирией
© AP Photo / DHA / Resit Celebioglu
Турецкая военная техника недалеко от границы с Сирией . Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. В ООН заявили, что "готовятся к худшему" из-за планируемой турецкой операции на северо-востоке Сирии после того, как Вашингтон объявил, что силы США отойдут от пограничных с Турцией территорий на севере Сирии и не будут участвовать в военных операциях, сообщает агентство Франс Пресс.
Ранее Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции на севере Сирии. В релизе Белого дома, опубликованном после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана, также сообщается, что теперь Турция будет ответственна за всех боевиков ИГ*, взятых в плен за последние два года после разгрома террористической группировки.
"Мы не знаем, что произойдет... Мы готовимся к худшему", - цитирует агентство регионального гуманитарного координатора ООН по сирийскому кризису Паноса Мумциса, который также подчеркнул, что по поводу последствий операции было "много вопросов, оставшихся без ответа".
Мумцис добавил, что ООН "находится в контакте со всеми сторонами". Кроме того, по его словам, у ООН есть план экстренных действий на случай гражданских потерь, но организация надеется, что "он не будет применен".
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Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. Он добавил, что целью операции будет очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и для размещения находящихся в Турции сирийских беженцев.
* Террористическая организация, запрещена в России
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