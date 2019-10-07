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РИА Новости

В турфирме рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Нижним Новгородом

12:40 07.10.2019 (обновлено: 12:54 07.10.2019)
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© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области ДТП в Гагинском районе в Нижегородской области
 ДТП в Гагинском районе в Нижегородской области
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области
САРАТОВ, 7 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Восемь туристов, автобус которых попал в ДТП под Нижним Новгородом, остаются на лечении в больницах Нижегородской области, решается вопрос об их транспортировке в Саратов, сообщила РИА Новости в понедельник представитель организатора тура - саратовской турфирмы "Синай" Евгения Козлова.
Автобус, перевозивший туристов из Саратова в Большое Болдино, где находится музей-заповедник Пушкина, опрокинулся в Гагинском районе возле села Паново-Осаново в воскресенье около 09.40 мск. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на повороте. В автобусе находились 29 человек – 27 пассажиров и два водителя. Никто не погиб. Как отмечало МВД, пострадали 17 человек, из них девять были госпитализированы.
"Десять туристов и двое сопровождающих вернулись в Саратов на одном автобусе, еще двое - на другом. Еще одну группу планируем отправить сегодня до конца дня. Восемь человек остаются в больницах Нижегородской области, остальные оставшиеся размещены в гостиницах", - сказала Козлова.
Она уточнила, что турфирма совместно с минздравом Саратовской области решает вопрос о транспортировке в Саратов туристов, которые по медицинским показаниям нуждаются в стационарном лечении, для дальнейшего лечения в больницах ближе к дому.
Ранее прокуратура Саратовской области начала проверку деятельности перевозчика, чей автобус при перевозке туристов попал в ДТП. Источник РИА Новости в силовых структурах уточнил, что перевозчиком является саратовский предприниматель Сергей Жидков. По данным Национального союза страховщиков ответственности, Жидков застраховал ответственность перевозчика в "Ингосстрахе". Полиция в Нижегородской области возбудила в отношении водителя автобуса уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.
ДТП с участием автобуса районе пересечения улиц Стара-Загоры и Ташкентской в Самаре
08:44РИА Новости
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Самаре выросло до 15
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