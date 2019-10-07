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РИА Новости

Заключенный в соликамской колонии забрался на камерную вышку

12:39 07.10.2019 (обновлено: 14:28 07.10.2019)
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© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкОхранный периметр минской исправительной колонии
Охранный периметр минской исправительной колонии
© РИА Новости / Иван Руднев
Перейти в фотобанк
ПЕРМЬ, 7 окт - РИА Новости. Осужденный, отбывающий наказание в пермской исправительной колонии №9 Соликамска, забрался на вышку, требуя встречи с представителем прокуратуры, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю.
"Шестого октября в ГУФСИН России по Пермскому краю поступило сообщение о том, что один из осужденных забрался на камерную вышку с требованием вызвать представителей прокуратуры. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники Главного управления федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю и представители прокуратуры", - говорится в сообщении ведомства.
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В региональном ГУФСИН пояснили, что после приезда сотрудника прокуратуры осужденный слез с вышки. "В настоящее время все обстоятельства и требования осужденного уточняются", - добавили в ведомстве.
"Инцидент уже исчерпан, осужденный встретился с прокурором. Вопрос заключался в том, что его должны были освободить по заболеванию, но какие-то затруднения законодательного характера этому препятствовали", - пояснил РИА Новости председатель местной общественной наблюдательной комиссии по правам осужденных Георгий Ситников.
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков в свою очередь подтвердил РИА Новости, что "заключенный предпринял протестные действия - залез на осветительную мачту, требовал личного приема прокурора". "Ситуация была быстро урегулирована благодаря тому, что в переговоры вступил начальник ФКУ ИК-9 и представитель прокуратуры по надзору за соблюдением прав в исправительных учреждениях", - сказал Миков.
Подробности инцидента раскрыл на своей странице в Facebook основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин. По словам Осечкина, осужденного заставляют "выполнять самую грязную работу, избивают, вымогают деньги".
В конце сентября в ФКУ ИК-9 ГУФСИН России по Пермскому краю двое осужденных избили и изнасиловали заключенного, который отбывает наказание в этой колонии. По факту надругательства СУСК по региону возбудил уголовное дело по п. а ч. 2 ст. 132 УК РФ ("Иные насильственные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшему совершенное группой лиц"). После проведенной проверки следователи также возбудили уголовное дело в отношении сотрудников колонии по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность").
Сотрудник ФСИН
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