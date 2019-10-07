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РИА Новости
Туризм

Определены самые перегруженные туристами места в мире

19:21 07.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВид на город Паттайя
Вид на город Паттайя
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Опубликован рейтинг туристических направлений, где оказалось больше всего туристов в расчете на одну квадратную милю (2,59 квадратных километров), сообщает АТОР со ссылкой на данные крупной исследовательской компании.
Эксперты составили рейтинг самых перегруженных туристами мест. В первой пятерке — два азиатских курорта и три европейских города.
Лидер списка — остров Пхукет в Таиланде. Его посещают 9,29 миллиона гостей в год (в среднем это 25 452 посетителей в день). То есть, на одну квадратную милю приходится 5 090 туристов.
На втором месте — Пальма-де-Мальорка в Испании (2 918 туристов на милю), на третьем – Паттайя (2 762), на четвертом – Париж (1 174), а замыкает пятерку Барселона (605).
Анталья, популярный турецкий курорт, с показателем 47 туристов на квадратную милю, разместилась на 16 позиции, опережая Токио (39), Дубай (27), Стамбул (14) и Бали (10), но уступая Мекке (50), Гонконгу (58), Лондону (89) и Бангкоку (91).
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ТуризмДубайТуризмтуристыАнталья (провинция)Бали (остров)Новости - ТуризмПхукет (остров)ПаттайяФранцияМеккаГонконгБангкокЛондонБарселонаСтамбулПальма-де-МайоркаТаиландИспанияПарижТокио
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