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РИА Новости

В Якутии арестовали двух экс-начальников рудника "Мир"

12:29 07.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкРудник "Мир"
Рудник Мир
© РИА Новости / Сергей Субботин
Перейти в фотобанк
Рудник "Мир". Архивное фото
ЯКУТСК, 7 окт – РИА Новости. Два бывших руководителя рудника "Мир", где в результате прорыва дамбы погибли восемь горняков компании "Алроса", взяты под стражу, сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Якутии Надежда Дворецкая.
В начале августа 2017 года на руднике "Мир", принадлежащем алмазодобывающей компании "Алроса", произошел прорыв воды, что привело к затоплению шахты, в результате аварии погибли восемь горняков.
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"Мир" обеспечивал 8% добычи "Алросы", затопленные запасы оцениваются в 42 миллиона карат.
Как отметили в СУСК, бывшему начальнику подземного рудника "Мир" Алексею Бурксеру и бывшему и. о. главного инженера этого предприятия Александру Манну предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть восьми лиц и причинение крупного ущерба).
Следователи установили, что несмотря на то что Бурксер и Манн знали о возникшей аварийной ситуации, они не остановили работу подземного рудника и не приняли мер к выводу работников из выработок опасной зоны, что привело к трагедии.
В рамках уголовного дела проведен ряд сложных исследований, в том числе комплексная горнотехническая документальная судебная экспертиза.
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"Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники регионального ФСБ, при взаимодействии с которыми оба фигуранта были задержаны. По ходатайству следствия судом в отношении обоих обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в связи с тем, что Бурксер предпринимал активные попытки скрыться, а Манн - воспрепятствовать расследованию уголовного дела", - добавила Дворецкая.
Расследование уголовного дела продолжается. Следствием устанавливается причастность к произошедшему других должностных лиц АК "АЛРОСА" (ПАО).
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Следственный комитет РФФСБ РФАлросаРоссияЯкутияПроисшествия
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