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РИА Новости

Посол России опроверг слухи о том, что Минск требовал смены военного атташе

12:25 07.10.2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевПосол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
© РИА Новости / Илья Питалев
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Архивное фото
МИНСК, 7 окт - РИА Новости. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев опроверг информацию, что российский военный атташе Роман Спиридонов покинул Минск якобы по настоянию белорусской стороны.
Ранее в соцсетях и некоторых СМИ появилась информация, что Спиридонов покинул Минск якобы по настоянию белорусской стороны из-за подозрений в деятельности, "не связанной с дипломатической".
"Это плановая замена", – сказал Мезенцев журналистам в понедельник в Минске.
По словам посла, у военного атташе закончилась дипмиссия в Белоруссии и иные измышления по поводу его отъезда "абсолютно не соответствует действительности".
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время встречи в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 27 мая 2019
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"Не понимаю, откуда взялись эти домыслы", – подчеркнул Мезенцев.
Он предположил, что новый военный атташе будет назначен до конца года.
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