Посол России опроверг слухи о том, что Минск требовал смены военного атташе

МИНСК, 7 окт - РИА Новости. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев опроверг информацию, что российский военный атташе Роман Спиридонов покинул Минск якобы по настоянию белорусской стороны.

Ранее в соцсетях и некоторых СМИ появилась информация, что Спиридонов покинул Минск якобы по настоянию белорусской стороны из-за подозрений в деятельности, "не связанной с дипломатической".

"Это плановая замена", – сказал Мезенцев журналистам в понедельник в Минске.

По словам посла, у военного атташе закончилась дипмиссия в Белоруссии и иные измышления по поводу его отъезда "абсолютно не соответствует действительности".

"Не понимаю, откуда взялись эти домыслы", – подчеркнул Мезенцев.