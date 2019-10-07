В обрушившемся здании в Нижнем Новгороде размещались учебные классы РПЦ

Сообщение об обрушении кладки стены с 3-го по 1-й этажи здания на улице Суетинской, 29 поступило в центр управления в кризисных ситуациях в понедельник в 9.15. По информации ГУ МЧС по Нижегородской области, на момент происшествия в здании находились 3 человека, детей нет, покинули здание самостоятельно. Погибших и пострадавших нет.