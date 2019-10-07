Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-07T12:23Z
https://ria.ru/20191007/1559505061.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40845/93/408459334_0:206:3027:1909_1036x0_80_0_0_0fcaa74063f03671d2c0f01cbd2e681b.jpg
РИА Новости

В обрушившемся здании в Нижнем Новгороде размещались учебные классы РПЦ

12:23 07.10.2019
3635
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 окт - РИА Новости. Обрушившееся здание на улице Суетинской использовалось как центр подготовки церковных специалистов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Нижегородской епархии.
Сообщение об обрушении кладки стены с 3-го по 1-й этажи здания на улице Суетинской, 29 поступило в центр управления в кризисных ситуациях в понедельник в 9.15. По информации ГУ МЧС по Нижегородской области, на момент происшествия в здании находились 3 человека, детей нет, покинули здание самостоятельно. Погибших и пострадавших нет.
"В здании на улице Суетинской, 29 размещается центр подготовки церковных специалистов Нижегородской епархии Русской православной церкви. Там никто не жил, размещались учебные классы", - сообщили в пресс-службе епархии, не уточнив, что будет со зданием дальше.
В региональном управлении МЧС агентству рассказали, что площадь обрушения составила 70 квадратных метров.
502224
Обсудить 3
Русская православная церковьНижний НовгородНижегородская областьПроисшествия
Рекомендуем
ДТП в Гагинском районе в Нижегородской области
Автобус с туристами перевернулся под Нижним Новгородом
РИА
Новости
Анастасия Заворотнюк
Друг Заворотнюк прокомментировал слухи о смерти актрисы
Результаты эхографии
В РПЦ рассказали, какой аборт не является грехом
Кадр из фильма Джокер
Люди ушли с показа "Джокера" из-за странного поведения одного из зрителей
Лента
новостей
Лак для ногтей
Эксперты предупредили о смертельной опасности лака для ногтей
Актриса театра и кино Марина Куклина
Умерла актриса из сериала "Возвращение Мухтара" Марина Куклина
Кристофер Берган
Американец застрелил зятя, пытавшегося устроить сюрприз
Здание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года
Закопанные или задушенные: новые детали казни 214 детей в годы войны
Конец света
Ученые назвали самые безопасные страны в случае апокалипсиса
Автомобиль Следственного комитета РФ
Подозреваемый рассказал, за что убил студентку в Домодедово
Монеты номиналом 50 и 10 копеек
СМИ: в Москве мужчине отказались продать хлеб из-за десятикопеечных монет
Актриса Анастасия Заворотнюк
Директор Заворотнюк выступил с обращением на фоне слухов о смерти актрисы
Изображение Бенджамина Франклина с подбитым глазом на банкноте номиналом сто долларов США
"Доллар-убийца": банкиры предупреждают о возможном самоубийстве валюты США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:44"Русский экзархат" сохранит традиции в составе РПЦ, заявил Легойда
15:42В Минсельхозе заявили об известности региональных брендов за рубежом
15:40ДНР призвала "нормандскую четверку" к реакции на срыв отвода сил в Донбассе
15:37Глава МИД Белоруссии подтвердил, что Минск не будет размещать РСМД
15:36В Жуковском отец случайно убил маленькую дочь, пока жена была в роддоме
15:35Синод удовлетворил обращение "Русского экзархата" о принятии в РПЦ
15:32Британский премьер призвал ЕС отреагировать на его предложения по Brexit
15:31Умерла участница команды КВН "Сборная Снежногорска" Евгения Жарикова
15:26В Башкирии три человека погибли при пожаре в частном доме
15:26Скворцова сообщила о росте числа врачей первичного звена здравоохранения
15:26Шотландский суд не будет вводить ограничения на действия Джонсона по Brexit
15:25В Туве госпитализировали семь пострадавших в ДТП с микроавтобусом
15:24На берегу Черного моря нашли клад V века
15:22В Росархиве рассказали, как сушат пострадавшие от воды документы РГАЛИ
15:20На Украине умерли сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
15:20Трамп объяснил отвод войск с сирийско-турецкой границы
15:20Пожар в автобусе в Москве попал на видео
15:18В минстрое и минспорта Ставрополья прошли обыски по делу о хищениях
15:18Макей: Белоруссия не хочет оказаться на острие противостояния России и НАТО
15:15В Архангельской области школу закрыли на карантин из-за пневмонии
Лента новостейМолния