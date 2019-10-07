В обрушившемся здании в Нижнем Новгороде размещались учебные классы РПЦ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 окт - РИА Новости. Обрушившееся здание на улице Суетинской использовалось как центр подготовки церковных специалистов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Нижегородской епархии.
Сообщение об обрушении кладки стены с 3-го по 1-й этажи здания на улице Суетинской, 29 поступило в центр управления в кризисных ситуациях в понедельник в 9.15. По информации ГУ МЧС по Нижегородской области, на момент происшествия в здании находились 3 человека, детей нет, покинули здание самостоятельно. Погибших и пострадавших нет.
"В здании на улице Суетинской, 29 размещается центр подготовки церковных специалистов Нижегородской епархии Русской православной церкви. Там никто не жил, размещались учебные классы", - сообщили в пресс-службе епархии, не уточнив, что будет со зданием дальше.
В региональном управлении МЧС агентству рассказали, что площадь обрушения составила 70 квадратных метров.