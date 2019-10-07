Иран назвал причину задержания российской журналистки Юлии Юзик

ТЕГЕРАН, 7 окт — РИА Новости. Гражданку России Юлию Юзик задержали в Тегеране из-за проблем с визой и других нарушений, сообщил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии на пресс-конференции.
Таким образом, он опроверг сообщения, что причиной стало подозрение в шпионаже. Власти Ирана продолжают изучать вопрос, добавил представитель правительства.
Задержание российской журналистки
О задержании Юзик стало известно 4 октября. По информации российского посольства в Тегеране, журналистка прилетела в страну 29 сентября по частному приглашению.
Пограничники в аэропорту без объяснения причин изъяли у нее паспорт.
Женщина не стала сообщать в диппредставительство о сложившейся ситуации. При этом пресс-секретарь посольства Андрей Ганенко заявил, что Юзик "по словам мужа и дочери, ожидала, что столкнется с определенными проблемами".
Россиянку арестовали в отеле 2 октября.
Ганенко добавил, что, по информации от матери журналистки, ей инкриминируют работу на израильские спецслужбы, за что может грозить до десяти лет тюрьмы.
Как сообщил РИА Новости директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, Москва рассчитывает на освобождение Юзик. Он отметил, что это, возможно, произойдет на неделе.