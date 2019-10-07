Иран назвал причину задержания российской журналистки Юлии Юзик

ТЕГЕРАН, 7 окт — РИА Новости. Гражданку России Юлию Юзик задержали в Тегеране из-за проблем с визой и других нарушений, сообщил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии на пресс-конференции.

Таким образом, он опроверг сообщения, что причиной стало подозрение в шпионаже. Власти Ирана продолжают изучать вопрос, добавил представитель правительства.

Задержание российской журналистки

О задержании Юзик стало известно 4 октября. По информации российского посольства в Тегеране, журналистка прилетела в страну 29 сентября по частному приглашению.

Пограничники в аэропорту без объяснения причин изъяли у нее паспорт.

Женщина не стала сообщать в диппредставительство о сложившейся ситуации. При этом пресс-секретарь посольства Андрей Ганенко заявил, что Юзик "по словам мужа и дочери, ожидала, что столкнется с определенными проблемами".

Россиянку арестовали в отеле 2 октября.

Ганенко добавил, что, по информации от матери журналистки, ей инкриминируют работу на израильские спецслужбы, за что может грозить до десяти лет тюрьмы.