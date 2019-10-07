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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Синод РПЦ в понедельник решит судьбу "Русского экзархата"

12:21 07.10.2019 (обновлено: 12:23 07.10.2019)
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© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской православной церкви в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской православной церкви в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре
© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Священный Синод Русской православной церкви в понедельник на заседании в Троице-Сергиевой лавре рассмотрит обращение клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, попросивших о принятии их в юрисдикцию РПЦ.
В Париже 28 сентября прошло собрание духовенства Архиепископии, на котором, как сообщили в РПЦ, абсолютное большинство клириков приняли обращение о присоединении к Русской православной церкви, как это сделал ранее и глава Архиепископии Иоанн (Реннето).
Представители РПЦ высказывались в СМИ о том, что 7 октября заседание Синода "формализует" ранее принятое решение о воссоединении приходов "Русского экзархата" с Русской православной церковью.
На следующий день, 8 октября Русская церковь вспоминает о преставлении преподобного Сергия Радонежского, который выступал за объединение русских земель. Мощи святого хранятся в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, где пройдет заседание Синода.
Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции ("Русский экзархат") была основана в 1921 году, когда временное управление русскими церквями в Западной Европе было поручено архиепископу Евлогию (Георгиевскому). Такое решение приняли тогдашний патриарх Московский и всея России Тихон, Священный Синод и Высший церковный совет.
В силу исторических обстоятельств в 1931 году приходы, возглавляемые митрополитом Евлогием, были приняты на временной основе в юрисдикцию Константинопольского патриархата в качестве экзархата, при этом митрополит Евлогий подчеркивал, что "это лишь временный перерыв официальных административных сношений" до того времени, "когда восстановится общепризнанная центральная церковная власть и нормальные условия жизни Русской православной церкви".
В 1945 году митрополит Евлогий и два его викария - архиепископ Владимир и епископ Иоанн - обратились к патриарху Московскому и всея Руси Алексию I с просьбой принять их вместе с их приходами в каноническое единство с Русской православной церковью, и соответствующее прошение в том же году было удовлетворено Синодом РПЦ. Однако уже в 1946 году, после кончины митрополита Евлогия, значительная часть его клира и паствы приняла решение вернуться в состав Константинопольского патриархата.
27 ноября 2018 года Константинопольский Синод принял решение о роспуске архиепископии.
14 сентября архиепископ Иоанн (Реннето), возглавляющий архиепископию, направил патриарху Кириллу обращение, в котором сообщил о том, что в ходе внеочередного собрания архиепископии большинство голосующих, клирики и миряне, "высказались в поддержку проекта канонического присоединения к Московскому патриархату, разработанного на заседаниях совместной комиссии", которая работала на протяжении 2019 года. В том же письме архиепископ Иоанн попросил принять его вместе с общинами, соответствующими большинству голосовавших на собрании, "в каноническое общение и единство с Московским патриархатом для обеспечения непрерывности церковной, литургической и таинственной жизни архиепископии западноевропейских приходов русской традиции".
Священный Синод РПЦ 14 сентября принял решение о принятии в юрисдикцию Московского патриархата архиепископа Иоанна вместе с его приходами.
28 сентября в Париже прошло собрание духовенства архиепископии, на котором, как сообщили в РПЦ, абсолютное большинство клириков приняли обращение о присоединении к Русской православной церкви, как это сделал ранее и глава архиепископии Иоанн (Реннето).
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
15 сентября, 12:26Религия и мировоззрение
Тема разделения Русской церкви за рубежом закрыта, заявил патриарх Кирилл
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Религия и мировоззрениеВозвращение Архиепископии Западной Европы в РПЦЗападная ЕвропаСергий РадонежскийНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМоскваЕдинствоПарижрелигия
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