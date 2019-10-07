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РИА Новости

Жительниц Приамурья оштрафовали за распространение фейков о паводке

12:19 07.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 окт - РИА Новости. Две женщины, рассылавшие через мессенджер недостоверную информацию о паводке, впервые в Приамурье оштрафованы по новой статье КоАП о распространении фейков, сообщает УМВД по Амурской области.
В августе в соцсетях появилась информация о том, что якобы из-за паводка в одном из сел Мазановского района Приамурья почва оказалась заражена цианидом. Сотрудники управления Росприроднадзора по Амурской области не обнаружили превышения концентрации вредных веществ в почве. Сотрудники регионального УФСБ установили двух жительниц области, которые распространили через популярный мессенджер недостоверную информацию.
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30 сентября, 11:09РИА Новости
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"Селемджинским районным судом признаны виновными две женщины в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.15 КоАП РФ. Судом каждой из них назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей",- говорится в сообщении.
Часть 9 статьи 13.15 КоАП РФ (распространение в СМИ и в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан…) появилась в марте 2019 года. Ее максимальная санкция для физических лиц - штраф в 100 тысяч рублей.
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УМВДРосприроднадзорАмурская областьМазановский районПроисшествия
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