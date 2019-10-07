Жительниц Приамурья оштрафовали за распространение фейков о паводке

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 окт - РИА Новости. Две женщины, рассылавшие через мессенджер недостоверную информацию о паводке, впервые в Приамурье оштрафованы по новой статье КоАП о распространении фейков, сообщает УМВД по Амурской области.

В августе в соцсетях появилась информация о том, что якобы из-за паводка в одном из сел Мазановского района Приамурья почва оказалась заражена цианидом. Сотрудники управления Росприроднадзора по Амурской области не обнаружили превышения концентрации вредных веществ в почве. Сотрудники регионального УФСБ установили двух жительниц области, которые распространили через популярный мессенджер недостоверную информацию.

"Селемджинским районным судом признаны виновными две женщины в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.15 КоАП РФ. Судом каждой из них назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей",- говорится в сообщении.