В Воронеже раскрыли убийство женщины-дворника семнадцатилетней давности

ВОРОНЕЖ, 7 окт - РИА Новости. Следствие в Воронеже объявило о раскрытии убийства 46-летней женщины-дворника в 2002 году, подозреваемым в котором стал, по данным СМИ, организатор ныне ликвидированной судом школы восточных единоборств "Бутоко-рю", сообщает в понедельник следственное управление СК РФ.

"В утреннее время 20 мая 2002 года 46-летняя женщина, работавшая дворником, осуществляла уборку закрепленной за ней территории у дома №7 по улице Владимира Невского города Воронежа. Во время работы к ней подошел неизвестный мужчина, который нанес несколько ударов ножом, после этого скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.

По информации следствия, женщина скончалась на месте происшествия. В тот же день следователем прокуратуры Коминтерновского района Воронежа было возбуждено дело об убийстве.

"Двадцатого сентября 2002 года по результатам расследования предварительное следствие по уголовному делу приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого", - сообщает следствие.

Работая над раскрытием преступлений, совершенных в прошлые годы, региональным СУСК РФ было принято решение о возобновлении предварительного следствия по этому уголовному делу. Следователи определили круг лиц, которые могут быть либо причастны к убийству женщины, либо обладают информацией о преступлении.

"В ходе проведения комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий установлены лица, которые на допросе сообщили сведения о причастности к убийству дворника 45-летнего воронежца. Мужчина был задержан сотрудниками СК, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч.2 ст. 105 УК РФ (Убийство), вину не признал", - отмечает следствие.

В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, обвиняемый отрабатывается на причастность к совершению аналогичных преступлений.