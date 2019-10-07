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РИА Новости

В Воронеже раскрыли убийство женщины-дворника семнадцатилетней давности

12:17 07.10.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
ВОРОНЕЖ, 7 окт - РИА Новости. Следствие в Воронеже объявило о раскрытии убийства 46-летней женщины-дворника в 2002 году, подозреваемым в котором стал, по данным СМИ, организатор ныне ликвидированной судом школы восточных единоборств "Бутоко-рю", сообщает в понедельник следственное управление СК РФ.
"В утреннее время 20 мая 2002 года 46-летняя женщина, работавшая дворником, осуществляла уборку закрепленной за ней территории у дома №7 по улице Владимира Невского города Воронежа. Во время работы к ней подошел неизвестный мужчина, который нанес несколько ударов ножом, после этого скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.
По информации следствия, женщина скончалась на месте происшествия. В тот же день следователем прокуратуры Коминтерновского района Воронежа было возбуждено дело об убийстве.
"Двадцатого сентября 2002 года по результатам расследования предварительное следствие по уголовному делу приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого", - сообщает следствие.
Работая над раскрытием преступлений, совершенных в прошлые годы, региональным СУСК РФ было принято решение о возобновлении предварительного следствия по этому уголовному делу. Следователи определили круг лиц, которые могут быть либо причастны к убийству женщины, либо обладают информацией о преступлении.
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"В ходе проведения комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий установлены лица, которые на допросе сообщили сведения о причастности к убийству дворника 45-летнего воронежца. Мужчина был задержан сотрудниками СК, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч.2 ст. 105 УК РФ (Убийство), вину не признал", - отмечает следствие.
В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, обвиняемый отрабатывается на причастность к совершению аналогичных преступлений.
Как сообщает издание "Вести Воронеж", обвиняемый - организатор ныне ликвидированной школы восточных единоборств "Бутоко-рю" Сергей Голубцов. Дочери погибшей женщины, по данным издания, занимались в этой школе и "публично заявили о сексуальных домогательствах со стороны Голубцова, издевательствах и разговорах о смерти". После этого, по информации издания, девушкам стали угрожать, требуя вернуться в секцию, а мама рассказала полиции и СМИ о том, что происходит в проводившей к тому времени занятия уже в 15 залах Воронежа "Бутоко-рю".
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